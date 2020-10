Biden v debatě obvinil Trumpa z rasismu. Hájím černochy, namítl prezident

Biden označil Trumpa za jednoho z „nejrasističtějších prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli“. Doplnil přitom, že Trump „přilévá palivo do každého rasistického ohně“. S odkazem na poslední debatu dodal, že prezident odmítl odsoudit krajně pravicovou skupinu Proud Boy a vyzval její přívržence, aby „ustoupili stranou a byli připraveni“.

Trump se naopak označil za velkého zastánce černochů. Podle AP zároveň již poněkolikáté zopakoval, že žádný americký prezident kromě Abrahama Lincolna, neudělal víc pro Afroameričany než on sám. Prezident také obvinil Bidena a někdejšího prezidenta Baracka Obamu, že se nevěnovali otázkám rasové spravedlnosti.

„Neudělali jste nic jiného než zákon o trestné činnosti, který uvrhl desítky tisíc černochů do vězení,“ řekl Trump na adresu Bidena, který byl za vlády Obamy viceprezidentem.

Biden uvedl, že se snažil změnit zákony o trestech za drogy, které neúměrně poškodily Afroameričany a že veřejnost zná jeho výsledky. Trump následně hovořil o reformách trestního soudnictví, které podepsal a prohlásil: „Jsem nejméně rasistický člověk v této místnosti“.

Při pandemii jste selhali, kritizoval Biden

Volební vyzyvatel také v debatě zkritizoval postup prezidenta v řešení pandemie koronaviru. „Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí by neměl zůstat prezidentem Spojených států,“ řekl Biden.

Trump naopak uvedl, že tu nejhorší část pandemie má USA za sebou. Zároveň hájil znovuotevření ekonomiky. Biden uvedl, že otevírání ekonomiky musí provázet důsledná ochranná opatření.

Kandidáti mluvili i o riziku ovlivnění voleb jinými státy. „Jakákoliv země, které se vměšuje do amerických prezidentských voleb, za to zaplatí,“ uvedl Biden. „Nabourávají tím americkou suverenitu. To se právě teď děje,“ řekl. Podle Bidena by znovuzvolení prezidenta Trumpa uvítalo Rusko.