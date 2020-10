USA před volbami sevřel koktejl polarizace, dezinformací a zbraní

17:00

Stoupenci republikánského prezidenta Donalda Trumpa a demokraté se vzájemně obviňují ze snahy ukrást volby. Do ulic vyráží ozbrojení muži připraveni vzít zákon do vlastních rukou a na internetu vzkvétají konspirační teorie. Signály z USA nasvědčují tomu, že výběr hlavy státu se letos odehraje ve výjimečně vyhrocené atmosféře. Analytici se obávají, že smířit se s výsledkem bude pro řadu Američanů problém a že někteří by se mohli uchýlit i k násilí.