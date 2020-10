Opustím USA, když mě porazí nejhorší kandidát všech dob, žertoval Trump

„Kandidovat proti tomu nejhoršímu kandidátovi na prezidenta v historii na mě vyvíjí tlak,“ prohlásil nejprve s vážnou tváří Donald Trump, který v prezidentských volbách obhajuje svou pozici. „Dokážete si představit, že bych prohrál? Celý můj život, co bych asi tak dělal? Nebudu se cítit dobře, možná opustím zemi, nevím,“ žertoval a pobavil tak své příznivce, kteří se účastnili Trumpova volebního meetingu v městě Macon v americké Georgii.

Trump sice možná žertoval o prohře s Bidenem, každopádně poslední průzkumy mezi voliči mu moc důvodů pro žertování nedávají. Biden měl v průzkumech volebních preferencí napříč USA navrch už zhruba o deset procentních bodů a podle některých výsledků by mohl pomýšlet na vítězství i v takové baště republikánů, jakou je Texas.

Jenomže všichni si pamatují prezidentskou volbu v roce 2016, kdy taktéž vedla v předvolebních průzkumech demokratka Hillary Clintonová a nakonec ji v rozhodujících státech těsně porazil Donald Trump a k překvapení mnohých se stal nakonec prezidentem USA on.

Trump kritizuje Bidena za mnohé. Před pár dny sdílel na Twitteru kontroverzní článek o synovi Bidena. Psalo se v něm, že Hunter Biden před lety inicioval setkání zástupce ukrajinské energetické společnosti Burisma se svým otcem, a to v době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem USA.

Krátce poté, kdy Trump článek o Hunterovi Bidenovi nasdílel, Facebook omezil šíření příspěvku, dokud neskončí proces ověřování. Twitter sdílení odkazu úplně zablokoval.

Reakci sociálních platforem Trump tvrdě zkritizoval a obvinil je, že se chovají jako „třetí ruka“ demokratů.

V roztrpčení pak sdílel článek serveru The Babylon Bee, ve kterém se psalo, že Twitter kvůli sdílení textu o Joe Bidenovi vypnul celou sociální síť. Šlo však o satirický text k celé situaci a Trump naletěl, když pokládal žert za pravdivou informaci.

V článku se píše, že jakmile CEO Twitteru Jack Dorsey spatřil, jak jeden účet za druhým sdílí jeden obzvlášť špatný příběh, uvědomil, že musí okamžitě jednat. V boxu s nápisem „Rozbít v případě špatné publicity pro demokraty“ našel kladivo pro ničení serverů Twitteru a roztřískal každý počítač, který v zázemí společnosti našel.

Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News https://t.co/JPmjOrKPcr via @TheBabylonBee Wow, this has never been done in history. This includes his really bad interview last night. Why is Twitter doing this. Bringing more attention to Sleepy Joe & Big T