Sundej vlajku, nebo ti vypálíme dům. Agresivita demonstrantů v USA roste

Klasický minipříběh vylíčil v New York Times Terrence Moses, jenž v ­jedné takové čtvrti bydlí. Za tmy sledoval skandující dav několika set lidí, jak se při procházení ulicí zastavil u souseda, který se v jejich očích dopustil těžkého hříchu: měl před domem vlajku, jak to Američané běžně dělají. Ale teď zřejmě radikálové ve vlajce vidí symbol prohnilého řádu. „Bylo to v duchu: jak sis to mohl dovolit?!,“ uvedl Moses. „Pak mu řekli, ať ji sundá. A že se vrátí a vypálí mu dům.“