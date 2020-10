V USA se otevírají tábory přežití. Kvůli strachu z občanské války po volbách

Tábory Fortitude Ranch v Západní Virginii a v Coloradu se otevřou v den voleb, 3. listopadu, aby poskytly útočiště svým členům, uvádí společnost v říjnovém bulletinu.

Podle společnosti nelze vyloučit, že po amerických volbách propukne násilí a rabování, které se promění v dlouhodobé rozsáhlé střety, a to bez ohledu na to, zda mandát obhájí republikánský prezident Donald Trump, nebo zda zvítězí jeho demokratický rival Joe Biden.

Podle někdejšího zpravodajského důstojníka amerického letectva a ředitele Fortitude Ranch Drewa Millera někteří lidé na sociálních sítích už nyní vyjadřují obavy, že nastane občanská válka. Takovou možnost přitom sám Miller nevylučuje.

Fortitude Ranch In Colorado Is An Underground Virus Pandemic Shelter For The Masses via @forbes https://t.co/C6caSKkhpT — De Faakto Intelligence Research Observatory (@faakto) May 9, 2020

„Bude to poprvé, co se otevřeme kvůli blížící se katastrofě, i když ta nakonec nemusí nastat,“ připustil Miller v prohlášení zaslaném e-mailem. „Riziko násilí, které by mohlo iracionálním a nepředvídatelném způsobem eskalovat do rozsáhlého rozpadu práva a pořádku, je podle nás skutečné,“ dodal.

První tábor Fortitude Ranch byl zřízen v Západní Virginii v roce 2015, v Coloradu jsou další dva. Za roční poplatek zhruba 1000 dolarů (přes 23 000 Kč) mohou členové v normálních časech tábory využívat k rekreaci a v případě kolapsu společnosti jako útočiště. Členové, jejichž celkový počet není veřejně znám, jsou povinni vlastnit pušku nebo brokovnici, aby mohli komunitu bránit.

Volby provází politické napětí i občanské nepokoje

Před volbami podle amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) budou cíle související s volbami čelit zvýšené hrozbě ze strany domácích extremistů. Bezpečnostní činitelé poukázali také na politické napětí, občanské nepokoje i zahraniční dezinformační kampaně.

Prezident Trump a někteří jeho republikánští spojenci opakovaně prohlásili, že větší míra korespondenčního hlasování při letošních volbách povede k rozsáhlým volebním podvodům, což volební experti popírají. Jak republikáni, tak demokrati si najali týmy právníků, kteří je budou zastupovat, pokud výsledky hlasování skončí u soudu.

Obavy z toho, že volby budou mít sporný výsledek, zvýšily zájem o americké hnutí takzvaných „prepperů“ (od anglického slova to prepare – připravovat se), za kterým stojí multimiliardový byznys prodávající vše od plynových masek po sušené potraviny, jež mohou lidem pomoci přežít apokalypsu.