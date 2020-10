12:00

Mají pravdu: 14 dnů před volbami není úplně vše, jak se jeví. Kdyby průzkumy vyhrávaly volby, byl by Joe Biden najisto prezidentem už teď. Vlastně nebyl. Kdyby totiž průzkumy vyhrávaly volby, byla by dnes prezidentkou USA Hillary Clintonová, ucházela by se o znovuzvolení a Biden by nebyl demokratický kandidát, ale pozapomenutý důchodce na prahu osmdesátky.