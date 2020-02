Teroristé jsou muslimští muži, měli by se víc kontrolovat, míní šéf Ryanairu

„Kdo jsou bomboví atentátníci? Nejspíš svobodní muži, kteří cestují sami. Když cestujete s rodinou a dětmi, pak máte volnou cestu. Pravděpodobnost, že je vyhodíte do povětří, je nulová,“ řekl O’Leary v rozhovoru v britském deníku The Times. „Člověk nemůže nic říct, protože se tomu hned říká rasismus, ale obecně řečeno jsou útočníci muslimské víry,“ dodal.



Britské sdružení muslimských věřících jeho slova okamžitě odsoudilo, podle něj jsou diskriminační a rasistická. „Otevřeně hájí diskriminaci muslimských mužů, která bude založena nikoli na nějakých konkrétních informacích, ale pouze na tom, zda se někdo chová nebo vypadá jako muslim. To je přímo definice islamofobie,“ řekl mluvčí britského sdružení.

Labouristický poslanec Khalid Mahmood, který je muslimského vyznání, považuje návrh šéfa Ryanairu za absurdní. „Pokud mi řekne, jak se pozná muslim podle barvy pleti, pak se to od něj milerád naučím – jenže člověk nemůže soudit knihu podle obalu,“ řekl.

Podle něj je to totéž, jako by po nedávném útoku v Německu spáchaném bělochem někdo tvrdil, že je potřeba všechny muže bílé pleti prověřovat kvůli tomu, zda to nejsou nebezpeční pravicoví extremisté.

Společnost Ryanair už v minulosti vzbudila několik kontroverzí. V prosinci britské úřady zakázaly reklamu, ve které se společnost chlubila nejnižšími emisemi uhlíku ze všech hlavních dopravců. O’Leary podotkl, že média neustále ukazují vzlétávající letadla jako ilustrační záběry globálního oteplování, přestože letecký průmysl vytváří jen dvě procenta emisí oxidu uhličitého.

„Je jen otázka času, než stevardi-muži začnou nosit sukně,“ prohlásil šéf Ryanairu na dotaz o generaci mileniálů. „Takový prostě dnešní svět je. Jako jedna z největších aerolinek v Evropě se musíme podbízet všem těm nesmyslům,“ dodal.