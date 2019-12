Zbytečné doplatky, špatné jídlo. Ryanair jsou opět nejhoršími aerolinkami

Každoroční průzkum společnosti Which? seřazuje aerolinie podle hodnocení 6,5 tisíc turistů. Ti mají hodnotit prostředí na palubě, zákaznický servis i průběh naloďování v uplynulém roce.



V kategorii let na krátké vzdálenosti skončil Ryanair poslední už posedmé za sebou. Nejhorší umístění ve společném hodnocení obou kategoriích, na krátké i dlouhé vzdálenosti, si pak od roku 2016 vysloužil celkem čtyřikrát.

Ryanair letos obdržel celkové skóre 44 procent. Zákazníci nebyli spokojeni s častými změnami podmínek palubních zavazadel, stěžovali si na doplatky, které si většina aerolinií neúčtuje, i na nevyhovující jídlo.

Minulý rok na sebe dopravce prozradil, že vedlejší příjmy ze zmíněných doplatků činí až 28 procent z celkového příjmu aerolinek. Ryanair tedy sice láká na nejlevnější letenky v Evropě, cestujícímu se ale vyplatí zkontrolovat si, za co všechno si připlatí.

Společnost se ohledně výsledků letošního průzkumu zatím nevyjádřila. V minulosti ale uvedla, že data společnosti Which? nejsou reprezentativní a jsou zbytečná.

British Airways: 2015 vítěz, letos předposlední

V průzkumu skončila na předposledním místě v kategorii na dlouhé vzdálenosti a třetí nejhorší v letech na krátké vzdálenosti společnost British Airways s 55 procenty.

Zákazníci tu nebyli spokojeni s kvalitou jídla a pití, měli nedostatek komfortu a uváděli, že se jim cesta s British Airways peněžně nevyplatila. Ještě před čtyřmi lety byla vlajková loď britského turismu přitom jmenována nejlepší aerolinkou v letech na krátké vzdálenosti. Od té doby se ale hodně změnilo. V září největší britské letecké společnosti stávkovali piloti, o měsíc dříve se pro změnu potýkala s výpadkem počítačů.

British Airways s výsledkem průzkumu nesouhlasí. „Naše vlastní data ukazují, že spokojenost zákazníků roste i díky tomu, že jsme investovali 6,5 miliard liber do nových letadel, do lepšího jídla na palubě, do nových salónků a technologií,“ uvedl dopravce v prohlášení pro The Independent.

V letech na dlouhé vzdálenosti se pak nejhůř umístily American Airlines. „Naše aerolinky berou zákaznickou zpětnou vazbu vážně, proto jsme byli velice zklamaní výsledky průzkumu, který se zakládá v případě American Airlines na zkušenostech 53 cestujících,“ uvedla společnost s tím, že rozumí tomu, že je vždy co zlepšovat.

Skromní šampioni

Vítězem ankety v letech na krátké vzdálenosti se stal dopravce Normanských ostrovů Aurigny s 82 procenty. Důkazem, že vysoká cena není podmínkou kvality jsou nízkorozpočtové aerolinky Jet2, které v této kategorii skončily druhé.

Kategorii lety na dlouhé vzdálenosti ovládly Singapore Airlines se skóre 88 procent. Stříbro a bronz braly Qatar Airways a Emirates.

Britská Virgin Atlantic skončila čtvrtá a někteří cestující dokonce uváděli, že „British Airways by se od svého mladšího konkurenta Virgin Atlantic mohla učit“.

Jak se aerolinky umístily v průzkumu Which? Lety na krátké vzdálenosti Lety na dlouhé vzdálenosti 1. Aurigny Singapore Airlines 2. Jet2 Qatar Airways 3.

SAS Emirates 4. Aer Lingus Virgin Atlantic 5. Swiss KLM 6. Norwegian Air Transat 7. Lufthansa Thai Airways 8. Eurowings Delta Airlines 9. EasyJet Tui Airways 10. KLM Qantas 11. Tap Portugal United Airlines 12. Flybe Air Canada 13. Tui Airways Etihad Airways 14. Wizz Air British Airways 15. British Airways American Airlines 16. Vueling Airlines 17. Ryanair

Zdroj: The Independent