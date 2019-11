Příplatek za příruční zavazadlo v Ryanairu je přehnané, rozhodl soud

Zákazníci Ryanairu si mohou bez příplatku na palubu vzít jen takové zavazadlo, které se vejde pod sedadlo – batoh nebo malou tašku. Cokoliv většího, i běžná příruční zavazadla (vážící do deseti kilogramů), musí pozemní personál letiště odbavit a umístit do zavazadlového prostoru.

Na to však cestující často buď zapomínají, a nebo to přímo odmítají. Žena cestující z Madridu do Bruselu si chtěla své příruční zavazadlo, které však překračovalo pro Ryanair specifické rozměry, vzít s sebou na palubu.

Protože však neměla zaplacenou dražší letenku, v jejíž ceně je druhé zavazadlo zahrnuté, musela zaplatit poplatek 20 eur. Ve většině letadel světových aerolinií by však tento v přepočtu zhruba 510 korun vysoký poplatek platit nemusela. Zavazadla do 10 kg totiž bývají zdarma. Poplatek se jí nezdál a tak se po návratu do Španělska obrátila na soud.

Ten jí dal za pravdu. Poplatek za tak malé zavazadlo je podle něj přehnaný. „Bez potíží by se do letadla vešlo,“ uvedl soudce.

Ryanair musí ženě peníze vrátit, s žádostí o odškodnění ovšem neuspěla. Soudce navíc firmu také vyzval, aby poplatek za zavazadla do deseti kilogramů vymazal ze svých obchodních podmínek. Pravidlo je podle něj bez významu, prázdné a neplatné.

Ryanair nic měnit nebude

Irský dopravce, který byl šest let v řadě označen za nejhorší aerolinky na světě, však žádnou změnu neplánuje. „Toto rozhodnutí naše pravidla pro zavazadla nezmění, ani teď, ani v budoucnu,“ uvedla společnost pro BBC. „Je to izolovaný případ dezinterpretace našeho obchodního práva na určení velikosti příručního zavazadla,“ dodala.

Tvrdým pravidlům Ryanairu se cestující snaží všemožně vyhýbat. Zaměstnanci aerolinek totiž někdy požadují příplatky i za předměty, které se do zavazadla nevešly. BBC za příklad uvádí Martina Gybsona, který potřeboval z Dánska do Londýna dostat svou motorkářskou helmu.

Tu však personál Ryanairu označil za zavazadlo, které smí mít cestující zdarma jen jedno, a chtěl za něj zaplatit. Po krátké hádce o tom, že je helma klobouk a tedy součást oblečení, tak Gybson strávil 45 minut během nástupu do letadla s helmou na hlavě.