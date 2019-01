Pošesté nejhorší. Nízkonákladovka Ryanair opět propadla v anketě

Až 70 procent dotázaných uvedlo, že se společností Ryanair, která ročně přepraví na 141 milionu cestujících, už nechtějí létat. I tak firma přepraví více cestujících než kterýkoliv jiný evropský dopravce, informuje The Guardian.

„Ryanair je pro mnoho lidí velmi významná firma. Cestující dostávají to, co očekávají,“ uvedl pro server BBC Chris Tarry, nezávislý konzultant v oblasti letecké dopravy.

Dopravce láká zákazníky na nejnižší ceny letenek v Evropě, avšak cestující si musí důkladně zkontrolovat, za co si musí připlatit a co je zdarma. Za poslední rok společnost změnila pravidla pro účtování zavazadel dvakrát. „Člověk stále více potřebuje kalkulačku, aby si spočítal konečný účet. Zejména u společnosti Ryanair,“ uvedla Rory Bolandová, editorka magazínu Which?.

Z dlouhodobého hlediska společnost roste. „Počet pasažérů za posledních šest let stoupl o 80 procent. Portál Ryanair.com se stal nejvíce navštěvovaným webem mezi leteckými společnostmi,“ uvedl mluvčí a dodal, že průzkum nezohledňuje úspěchy, kterých firma dosáhla.

Stávky zaměstnanců

Rok 2018 byl však pro Ryanair těžký. Eskaloval spor kvůli špatným pracovním podmínkám pilotů a letušek, kteří v září stávkovali v šesti evropských zemích. Firma kvůli tomu musela zrušit deset procent naplánovaných letů, což se dotklo více než 55 tisíců cestujících (psali jsme zde).

Celkově dostala společnost od cestujících 40 procent. Druhou nejhorší leteckou společností s lety na krátkou vzdálenost jsou Thomas Cook Airlines s 52 procenty, třetí místo patří Wizz Air s 54 procenty.

Mezi devatenácti hodnocenými leteckými dopravci dopadly nejlépe společnosti Aurigny Air Service (81 procent), Swiss Airlines (80 procent) a Jet2 (75 procent).



Průzkum se zaměřil i na lety na dlouhé vzdálenosti. V této kategorii dopadly nejlépe Singapore Airlines, Emirates a Qatar Airways. Naopak nejhůře hodnotili cestující American Airlines, United Airlines a Thomson/Tui Airways. Jednotlivé kategorie zveřejnil server Independent.

Loni v září stávkovali zaměstnanci společnosti Ryanair v šesti zemích:

