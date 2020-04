Obětí covid-19 je zřejmě až o 60 procent více, píše Financial Times

15:43 , aktualizováno 15:43

Skutečný počet úmrtí způsobených pandemií covid-19 by mohl být až o šedesát procent vyšší, než uvádí oficiální statistiky. Ukázaly to výsledky průzkumu Financial Times, který srovnával vládní bilance čtrnácti zemí z posledních týdnů a nárůst celkové úmrtnosti oproti průměrným hodnotám za uplynulé roky.