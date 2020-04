Španělsko má nejmíň nových obětí za měsíc, Kurz svolal lídry úspěšných zemí

Španělsko registruje za poslední den nejméně úmrtí s covid-19 za předchozí měsíc, informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Celkem se od února ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel, potvrdilo 219 764 případů nákazy, z toho 22 524 lidí zemřelo a 92 355 se uzdravilo.

„Je to nejnižší údaj za posledních mnoho týdnů,“ řekl v pátek na tiskové konferenci šéf úřadu pro nouzové situace Fernando Simón z ministerstva zdravotnictví. Počet úmrtí za den je ve srovnání s dřívějšími údaji nejnižší od 21. března, kdy bylo oznámeno 324 úmrtí. Už od neděle se počet úmrtí nakažených koronavirem za den pohyboval od čtyř set do čtvrtečních 440.

Deník El País uvedl, že počet uzdravených za den je v pátek poprvé vyšší než počet nových případů nákazy, je to ale pouze ve srovnání s pozitivními testy meotodou PCR, kterých je 2 796. Celkem za den přibylo 6 740 nakažených, což je více, než bylo oznámeno ve čtvrtek, kdy jich úřady registrovaly 4 635. Uzdravených v pátek podle El País přibylo 3 105, ve čtvrtek to bylo 3 335.

Maďarsko rozvolní opatření

Dobré zprávy hlásí i Maďarsko. Premiér Viktor Orbán v pátek v rozhlase potvrdil, že země od května uvolní plošné omezení volného pohybu osob. O brzkém zmírnění některých opatření premiér hovořil již na začátku týdne. Zemi rovněž podle Orbána očekává rychlé oživení ekonomiky, informovala agentura MTI.

Místo plošné karantény se nově budou omezení vztahovat zejména na seniory, chronicky nemocné a obyvatele velkých měst, kteří jsou nejvíc vystaveni riziku nákazy, uvedl Orbán. Vláda nyní připravuje nařízení, jimiž se tyto skupiny budou po příštím víkendu řídit.

Maďarsko by se pak nadále mělo dát cestou sousedního Rakouska, které v následujících týdnech hodlá otevřít školy, podniky či bary, dodal Orbán.

Omezení volného pohybu osob v Maďarsku platí už měsíc, kvůli krizi přišly o práci desítky tisíc lidí. Znovuvytvoření těchto pracovních míst považuje Orbán za nejdůležitější krok plánu na nastartování ekonomiky.

„Nejsem jeden z nejoptimističtějších lidí, ale také nejsem pesimista. Očekávám rychlé zotavení,“ uvedl premiér k ekonomické krizi.

V Maďarsku, jež má 9,8 milionu obyvatel, je nyní nákaza koronavirem evidována u 2 383 lidí. Ve čtvrtek to bylo podle statistik serveru koronavirus.gov.hu o 99 méně, tedy 2 284. Z celkového počtu nakažených zemřelo v Maďarsku 250 lidí, 401 se naopak vyléčilo.

V Polsku více nových případů, na Slovensku méně

V Polsku oproti čtvrtku vzrostl počet nově potvrzených případů, nákaza se nově potvrdila u 248 lidí. V zemi s 38 miliony obyvatel je nyní 10 759 nakažených. Zemřelo dalších devět lidí s nemocí covid-19, čímž celková bilance obětí vzrostla na 463. Předchozí den to bylo 177.



Slovensko naopak v pátek oznámilo, že se nákaza prokázala u dalších 35 lidí. Jedná se o výrazný pokles oproti 81 zjištěným infekcím o den dříve, kdy však země vykonala rekordní počet testů.

Na Slovensku rovněž zemřeli dva pacienti s koronavirem, od počátku epidemie v zemi je zde celkem 17 obětí.

Nejvíc nových případů infekce přibylo v Trenčínském kraji. Dohromady je v pětimilionové zemi 1 360 infikovaných, 355 pacientů se dosud vyléčilo. S chorobou covid-19 nebo s podezřením na toto onemocnění bylo na Slovensku ve středu hospitalizováno 265 pacientů.

V Německu počet potvrzených úmrtí po nákaze koronavirem stoup za uplynulých 24 hodin o 227. Nakažených přibylo 2 337, což je oproti předchozím dnům mírný pokles vyplývá z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).

Nejnovější přírůstek v počtu nakažených představuje pokles po třídenním nárůstu, napsala agentura Reuters. Dosud se v Německu potvrdilo 150 383 případů infekce a 5 321 lidí s koronavirem zemřelo. Německo už začalo rozvolňovat restriktivní opatření přijatá v souvislosti s pandemií. Otevřely se některé menší obchody, počítá se i s postupným otevíráním škol.

V Rakousku se postupně obnoví výuka

Sousední Rakousko nadále pokračuje v trendu jen mírných nárůstů počtu případů nákazy koronavirem. Za posledních 24 hodin se v něm nemocí covid-19 nakazilo 69 lidí, dohromady 15 071. Počet úmrtí lidí s koronavirem SARS-CoV-2 se zvýšil na 530, což je o osm více, než rakouské ministerstvo zdravotnictví uvádělo ve čtvrtek dopoledne.

Rakouské úřady v pátek oznámily také podmínky, za nichž bude v květnu a červnu obnovena výuka. Třídy budou rozděleny na poloviny, které budou do školy chodit v jiné dny.

Aktivně nyní nemoc covid-19 v Rakousku prodělává 2 786 lidí. Už 11 872 nakažených se v Rakousku z nemoci vyléčilo. Ze 651 aktuálně hospitalizovaných pacientů je nyní 156 na jednotkách intenzivní péče. Tyto počty stále klesají.

Rakousko se řadí mezi země, kterým se zatím podařilo koronavirovou nákazu do značné míry zadržet. Kancléř Sebastian Kurz se v pátek prostřednictvím videokonference spojil s protějšky ze zemí, které jsou na tom podobně, tedy i s českým premiérem Andrejem Babišem.

Rakouský ministr školství Heinz Fassmann oznámil, že třídy budou rozděleny na poloviny. Jedna polovina půjde do školy od pondělí do středy, druhá ve čtvrtek a pátek a následující týden si to zase vymění. Mimo učebny bude ve školách platit povinnost nosit roušky. Odpadne tělocvik a hudební výchova.

V Rusku výrazně vzrostl počet nakažených

V Rusku se znovu výrazně zvýšil počet infikovaných, koronavirem se za posledních 24 hodin nakazilo víc než 5 800 lidí. Podle sdělení operativního štábu boje s nákazou je v zemi téměř 69 tisíc nakažených. V předchozích třech dnech se přitom denní nárůst infikovaných snižoval z 5 600 na zhruba 4 800.

Zdravotníci od čtvrtka evidují 60 nových úmrtí, celkový počet obětí epidemie je v zemi se 146 miliony obyvatel 615, uvedla s odvoláním na statistiku ministerstva zdravotnictví agentura TASS.

V Moskvě, která zůstává hlavním epicentrem, je k pátku nosičem viru téměř 37 tisíc lidí, tedy víc než polovina případů v celém Rusku. Od čtvrtka v metropoli přibylo kolem 3 000 nových případů. Téměř polovina nakažených má velmi slabé nebo žádné příznaky, uvedla ruská agentura. Z nemoci covid-19 se uzdravilo zatím 2 700 Moskvanů.

Británie má největší nárůst nakažených za týden

Ve Velké Británii zemřelo na následky nemoci covid-19 za posledních 24 hodin dalších 684 lidí. Jedná se o mírný nárůst oproti číslům hlášeným ve čtvrtek, zároveň je to však jeden z nejnižších údajů od 6. dubna. Nově nakažených evidují úřady 5386, což je nejvyšší denní počet za tento týden. Od začátku pandemie země nyní eviduje již více než 19 500 zemřelých, koronavirus se tam prokázal u 143 464 pacientů.



V Belgii zemřelo za posledních 24 hodin dalších 189 lidí s nemocí covid-19. Od počátku epidemie země eviduje již 6679 mrtvých. Celkem se v Belgii již potvrdilo 44.293 případů nákazy virem SARS-CoV-2.



V Nizozemsku za 24 hodin přibylo 112 zemřelých s covid-19, a celková bilance tak činí 4289 mrtvých. Nákaza koronavirem se potvrdila u 36 535 lidí.