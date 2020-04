Jedenáctimilionová Belgie má čtyři tisíce obětí, Rakousko uvolňuje opatření

V Belgii těžce zasažené koronavirem v úterý bilance epidemie covid-19 stoupla o dalších 262 úmrtí na celkových 4 157. Země s necelými dvanácti miliony obyvatel hlásí více obětí než řada lidnatějších evropských států včetně Německa. Na jednotkách intenzivní péče leželo v úterý přes 1 200 lidí. Média podotýkají, že v přepočtu na milion obyvatel je zde situace podle všeho horší než v Itálii.



V sousedním Nizozemsku, které má zhruba 17 milionů obyvatel, počet případů nákazy koronavirem stoupl o 868 na celkových 27 419. V kontextu posledních tří týdnů jde o relativně nízký denní nárůst. Kvůli covid-19 muselo být v zemi hospitalizováno už skoro devět tisíc lidí, od pondělka nemocnice přijaly dalších 210 pacientů.



Ve Švédsku si pandemie vyžádala dohromady 1 033 obětí. Ve skandinávské zemi, která proslula svým liberálním přístupem k boji s koronavirem, se dosud nakazilo 11 445 osob. Smrtnost je tu výrazně vyšší než v sousedních severských zemích, poznamenala agentura AFP.

V Itálii se nákaza koronavirem nově potvrdila u 2 972 lidí. Jedná se o nejmenší denní přírůstek od 13. března. Počet obětí se naopak druhý den po sobě zvýšil, s nemocí covid-19 zemřelo za posledních 24 hodin dalších 602 lidí. Pondělní bilance činila 522 obětí. S odvoláním na italskou civilní ochranu o tom informovala agentura Reuters. Celková bilance nakažených v zemi činí 162 488. Na nemoc celkově zemřelo 21 067 pacientů.

V počtu nakažených má smutné prvenství USA, následuje Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a nakonec pevninská Čína, odkud se koronavirus v lednu začal šířit.



Ve Spojených státech je podle prezidenta Donalda Trumpa takřka hotov plán na opětovné spuštění hospodářského života. Jeho slova však zpochybnil hlavní epidemiolog Anthony Fauci. Upozornil, že americké zdravotnictví zatím nemá k dispozici testovací a trasovací procedury kriticky důležité pro zvládnutí krize a oživení ekonomiky. „Musíme mít něco, co je účinné a spolehlivé, a tam zatím ještě nejsme,“ řekl Fauci agentuře AP.

Trump na tiskové konferenci v Bílém domě také zdůraznil, že o ukončení karanténních opatření rozhoduje výhradně on, a ne guvernéři jednotlivých států. „Když je někdo prezidentem Spojených států, tak jsou jeho pravomoci naprosté,“ prohlásil.

Guvernéři ale s jeho výkladem ústavy nesouhlasí. „Pokud mi nařídí otevřít tak, že by to ohrozilo veřejné zdraví obyvatel mého státu, tak to neudělám,“ řekl podle CNN demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo. Stanici MSNBC pak sdělil, že desátý dodatek americké ústavy jasně stanovuje pravomoci států. „Ústava říká, že nemáme krále,“ dodal.



Počet obětí koronaviru v USA překročil 24 000, množství nakažených se pohybuje kolem 583 000, oznámila agentura Reuters. Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zemřelo v zemi na covid-19 zatím 23 709 lidí.

V Německu se uzdravila více než polovina nemocných

Německo v pondělí zaznamenalo 2 082 nových případů nákazy koronavirem a dalších 170 úmrtí infikovaných. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI), podle něhož se celkem nakazilo 125 098 lidí, z nichž 2 969 zemřelo. V plném proudu je ve spolkové republice debata o uvolnění některých opatření přijatých v boji proti epidemii.



Od pátku, kdy přibylo 5 323 infikovaných, je každý den nárůst nižší než předchozí den. V sobotu to bylo 4 133 případů a v neděli 2 537. V dalších dnech by se mělo ukázat, jestli není pokles do značné míry dán tím, že se o velikonočních svátcích méně testovalo a část úřadů nehlásila všechny případy. Na tuto možnost na tiskové konferenci upozornil i šéf RKI Lothar Wieler.

Rychlejším tempem teď přibývají uzdravení, v pondělí jich podle odhadu RKI bylo 3 600. Celkem už nákazu překonalo na 68 200 lidí, tedy více než polovina infikovaných.



Počty mrtvých v Británii jsou prý chybné

V nemocnicích ve Velké Británii zemřelo v úterý dalších 778 lidí nakažených koronavirem. To oproti předchozím dnům znamená nárůst. Celkem zemřelo 12 107 lidí.



Skutečný počet úmrtí spojených s koronavirem je podle úterního hlášení britského statistického úřadu ONS, který jednou týdně publikuje vlastní údaje o epidemii nemoci covid-19, nejméně o několik stovek vyšší než součet zveřejňovaný vládou. Úřad vychází z čísel na 6 235 úmrtních listech týkajících se úmrtí v Anglii a Walesu do 3. dubna. Vláda přitom k tomuto datu evidovala na 4 300 smrtelných případů covid-19.



Velká Británie je jednou ze zemí nejhůře zasažených šířením viru. Za sebou má za tři týdny fungování v karanténním režimu, jehož uvolňování je zatím v nedohlednu. V posledních dnech nicméně přicházely pozitivní signály, pokud jde o vývoj počtu hospitalizací a známých případů nákazy.

Uzdravila se španělská místopředsedkyně vlády

Ve Španělsku zemřelo už 18 056 nakažených. Za posledních 24 hodin se počet úmrtí zvýšil o 567, což je 50 více oproti pondělním údajům. Nakažených přibylo za den 3 045, což je nejnižší počet nových případů nákazy za den v předchozích třech týdnech. Dosud se ve Španělsku potvrdil koronavirus u 172 541 osob, z nichž se 67 504 už uzdravilo.



„Jsem rád, že jsem zpátky a mohu se opět podílet na boji s touto epidemií,“ řekl v úterý novinářům šéf úřadu pro nouzové situace Fernando Simón, u něhož se koronavirus před dvěma týdny také potvrdil. Nákazu překonala i místopředsedkyně vlády Carmen Calvová, která své uzdravení oznámila na Twitteru.

Macronův projev bořil rekordy ve sledovanosti

Nejnovější projev prezidenta Emmanuela Macrona si v pondělí naladili téměř všichni lidé ve Francii, kteří měli v pondělí po osmé hodině večer zapnutou televizi. Celkem podle analytiků televizní publikum čítalo 36,7 milionu diváků, což je pro zemi absolutní rekord.



Počet llidí nakažených koronavirem, kteří zemřeli ve francouzských nemocnicích a domovech pro seniory, se zvýšil od pondělka o 562 na 15 529.



Počet llidí nakažených koronavirem, kteří zemřeli ve francouzských nemocnicích a domovech pro seniory, se zvýšil od pondělka o 562 na 15 529. Je to čtvrtá nejvyšší bilance po Spojených státech, Itálii a Španělsku. Mrtví stále poměrně rychle přibývají, růst počtu známých případů infekce ovšem minulý týden značně zpomalil, zcela se pak zastavil u statistiky pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Rakousko bude uvolňovat opatření

Počet nakažených koronavirem v Rakousku přesáhl 14 tisíc a v sousedním Švýcarsku se dostal k hranici 26 tisíc infikovaných.



Rakousko mezitím jako jedna z prvních zemí v Evropě přikročilo k uvolňování karanténních opatření, v úterý se otevřely obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních a také hobbymarkety a zahradnictví. Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober ovšem vyzval obyvatele, aby nadále dodržovali preventivní opatření.

Nejvíce infikovaných připadá na Tyrolsko, odkud je jich hlášeno přes 3 300, následují Dolní Rakousy (přes 2 350 nakažených), Horní Rakousy (více než 2 130) a Vídeň (2 030 případů). Na komplikace související s nemocí covid-19 v Rakousku zemřelo 384 lidí.



Rakousko se snaží dopady koronaviru mírnit finanční podporou práce na zkrácený úvazek. Oproti předchozímu týdnu takových žádostí přibylo 200 tisíc, nyní úřady evidují skoro 610 tisíc žadatelů o tuto podporu.

Slovensko uvolní opatření v oblasti maloobchodu

Slovensko příští týden stanoví podmínky pro uvolnění karanténních opatření v oblasti maloobchodu, řek premiér Igor Matovič po jednání s epidemiology a dalšími odborníky. Podle Matoviče je na tom Slovensko v rámci Evropy z hlediska zvládání pandemie choroby covid-19 velmi dobře, exportně orientovanou slovenskou ekonomiku ale podpoří až zahraniční poptávka po zlepšení situace v dalších státech.



V zemi v neděli přibylo 66 pozitivně testovaných. Většina ze zmíněného počtu infikovaných se týká klientů a pracovníků v domově důchodců ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy. Celkově má pětimilionové Slovensko 835 potvrzených případů nákazy.



Rusku mohou chybět nemocniční lůžka

Rusko v úterý ohlásilo 2 774 nových případů nákazy koronavirem, což je další rekordní denní nárůst. Za uplynulých 24 hodin dalších 22 lidí nemoci podlehlo. Celkem se nakazilo 21 102 lidí, z nichž 170 zemřelo a 1 694 se uzdravilo, uvedla ruská média.

Nákaza se dosud projevila v 82 z 85 ruských regionů. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde zaznamenali 1 489 nových případů a celkový počet nakažených přesáhl 13 tisíc.

Zdravotnické úřady v metropoli varovaly, že „v příštích dvou či třech týdnech mohou chybět nemocniční lůžka“ pro nakažené. Proto se má na léčbu infikovaných zaměřit dalších 24 městských nemocnic.

Počet nemocných v Číně se snížil

V pevninské Číně v pondělí přibylo 89 nových případů nákazy koronavirem a nikdo na nemoc nezemřel. Počet nově nemocných se snížil ze 108 předchozí den. Z celkového počtu se jich 86 nakazilo v zahraničí.



Celkem si tak onemocnění v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, vyžádalo 3 341 mrtvých. Koronavirem se v zemi s 1,4 miliardy obyvatel celkem nakazilo 82 249 lidí.

Počet obětí koronaviru v Íránu stoup na 4 683, za uplynulých 24 hodin onemocnění covid-19 podlehlo 98 lidí, uvedly podle Reuters tamní úřady.



Vir na severozápadě Sýrie bude katastrofa

Syrská vláda oznámila, že dosud bylo zaznamenáno 25 případů nákazy koronavirem a dvě úmrtí. S cílem zastavit další šíření úřady uzavřely obchody, zastavily lety a zavedly zákazy vycházení.



Klinika Muhammada Šahída Makkího v Idlibu jako jediná v oblasti, kterou nekontroluje vláda v Damašku, pak disponuje vybavením k provedení testu s využitím polymerázové řetězové reakce, který zjišťuje ribonukleovou kyselinu viru.



Před několika dny bylo provedeno pouze 120 testů na 300 vzorcích. Ačkoliv všechny testy zatím vyšly negativně, lékaři a humanitární organizace se obávají, že přelidněné tábory pro vnitřně vysídlené Syřany a nemocnice zbídačené válkou představují riziko rychlého šíření nákazy s fatálními důsledky.

„Pokud se koronavirus začne šířit na severozápadě, bude to katastrofa. Počet mrtvých bude velmi vysoký a počet nakažených obrovský, půjde o statisíce,“ uvedl v březnu Ahmad Dbis ze Svazu zdravotnických a pomocných organizací (UOSSM), který má sídlo v USA a který funguje na povstalci ovládaném území v Sýrii.