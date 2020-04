Plukovník mě vykázal, stěžuje si ekonom. Dehonestuje lidi, míní Prymula

„Před chvílí jsem byl vykázán plukovníkem v záloze panem Prymulou z pravidelného jednání laboratorního týmu na Ministerstvu zdravotnictví. Nelíbí se mu prý co říkám v médiích (kladu nepříjemné otázky o (ne)dostupnosti dat o testování, o absenci kvalitních analýz, o absenci efektivní testovací strategie, o málo ambiciózním výhledu budování testovací kapacity, o pomalém rozjezdu chytré karantény...),“ postěžoval si Daniel Münich na Facebooku.

Na jednání byl podle svého vyjádření pozván jako zástupce Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu.

„Ano, je to pravda. Laboratorní skupina se snaží řešit veškeré otázky související s laboratorní diagnostikou koronaviru. Pan Münich pouze všechny masmediálně dehonestuje,“ řekl iDNES.cz náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

„Podle něho nemáme epidemiologicky model, máme téměř nesvéprávné epidemiology, děláme tady nesmyslné výzkumy. Sám ještě nepřišel s ničím využitelným. Tato skupina je jmenována ministrem zdravotnictví a pokud je třeba ad hoc odborníků, jsou zváni. Jinak je uzavřena,“ dodal s tím, že pan Münich v ní není.

„Otevřené datové sady jsou na webu a citlivá zdravotnická data sdílet nemůžeme,“ uvedl Prymula. Vyjádření ministerstva zdravotnictví redakce iDNES.cz zjišťuje.

Citlivá data?

Na problematiku nezveřejňování dat související s koronavirem upozornil v pondělí i server Neovlivní.cz. Podle jeho závěru ministerstvo zdravotnictví drží monopol na všechna data a informace tají nejen před veřejností, ale také před dalšími úřady, jako je ministerstvo vnitra či armáda.

“Je s tím problém. V podstatě máme od nich ta samá data, která prezentují veřejnosti. Nic víc. Takže když potřebujeme modelovat nějakou situaci, děláme si to sami a vycházíme jen z toho, co nám dají,” citoval web vysoce postaveného úředníka ministerstva obrany, aniž by ho jmenoval.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Podle média server tají i čísla, jak to vypadá s plošným testováním, které se v Česku zahájilo minulý týden. Ministerstvo zdravotnictví sice pravidelně informuje o plošném testování, jak testy dopadají, ale neříká. Už ale při zahájení testů uvedlo, že výsledky oznámí, až celá akce skončí, tedy nejpozději počátkem května.

O nesdílení dat dříve psal také server Echo24.cz. Ke zdravotnickým datům totiž nemají přístup ani odborníci a vědci. Kvůli tomu tak prý nemohou provádět analýzy a průzkumy o tom, jak se virus konkrétně chová a jaké opatření jsou vůči němu účinná.

Münich tomuto webu řekl, že celková data o odběrech, provedení testu a jeho výsledku nemají mnohdy jak laboratoře, tak krajské hygienické stanice. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek však dříve uvedl, že do informačního systému má přístup pouze ministerstvo zdravotnictví, útvar hlavní hygieničky. On sám jako analytik do něj přístup nemá.

„Jsem přesvědčen, že smysluplný plán ekonomických opatření můžeme dělat pouze tehdy, pokud budeme mít dostatek epidemiologických dat, analýz a na jejich základě plán do budoucna. Plošná karanténa nebo plošné uvolnění nejsou pro naši zemi (vhodná) řešení,“ míní však Münich.

Münich je členem iniciativy KoroNERV-20, která se snaží přicházet s návrhy, jak zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku. Členové iniciativy vládu opakovaně vyzývají, aby zveřejnila detailní data o průběhu epidemie. Podle nich totiž vláda vydává rozhodnutí a zákazy bez toho, aniž by uvedla, proč to tak dělá.