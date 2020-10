Nákaza se vymyká kontrole i u sousedů. Čaputová má výhrady k plošným testům

Na Slovensku laboratoře ve čtvrtek odhalily rekordních 3363 nově nakažených při dosud nejvyšším počtu víc než 16 500 provedených testů. Dosavadní denní maximum ze soboty minulého týdne bylo 3042 potvrzených případů infekce.

O víkendu se má na Slovensku uskutečnit celostátní testování obyvatel, od kterého si vláda slibuje odhalení ohnisek nákazy a následné zpomalení růstu počtu infikovaných. Plošné testování ale není podle prezidentky Čaputové řádně připraveno.

Čaputová se sešla s náčelníkem generálního štábu i s šéfem projektu, které organizují ozbrojené síly. „Informovali mě, že z celkového množství potřebných odběrných týmů je připraveno zhruba 60 procent na oba víkendové dny. Uvedený stav je platný méně než 24 hodin před spuštěním operace,“ řekla Čaputová.

29. října 2020

Podle prezidentky tak v pětimilionové zemi nebude možné vyhovět všem zájemcům. Doporučila uskutečnit testování jen na těch místech, kde bude plně zajištěno, a změnit výjimky ze zákazu vycházení.



Na onemocnění covid-19 zemřelo v zemi pod Tatrami dalších 12 lidí, celkový počet obětí pandemie tak stoupl na 212. Slovensko do statistik zahrnuje úmrtí na plicní formu covidu-19, což je určováno pitvou.

Polsko ohlásilo v pátek 21 629 nových případů nákazy a 202 úmrtí za uplynulý den. Je to dosud nejvíce. O den dříve ministerstvo zdravotnictví hlásilo 20 156 nově nakažených a 301 úmrtí, což v případě obou údajů představovalo rekordní čísla.

V zemi s přibližně 38 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo 340 834 lidí, z nichž 5351 nákaze podlehlo. Jak již dříve upozornila agentura Reuters, během necelého měsíce se počet potvrzených případů nákazy více než ztrojnásobil.

Ve Varšavě se má v pátek uskutečnit další velký protest proti prakticky úplnému zákazu interrupcí, jak jej prosadil minulý týden ústavní soud, tvořený převážně soudci nominovanými vládnoucí konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS).

Organizátorky slibují dosud nejvyšší účast, navzdory výzvám premiéra Mateusze Morawieckého, aby kvůli rychlému šíření nákazy od dalších protestů upustily. V médiích se spekuluje, zda a kdy vláda vyhlásí další celostátní karanténu.

V Německu ve čtvrtek přibylo 18 681 potvrzených případů, což je rovněž nejvíce od počátku epidemie v zemi. Zemřelo dalších 77 nakažených, informoval Institut Roberta Kocha (RKI). Německo se chystá od pondělí opět zavést rozsáhlou karanténní uzávěru.



Celkem se v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, od počátku epidemie nakazilo virem SARS-CoV-2 už 499 694 lidí. Bilance mrtvých s covidem-19 se vyšplhala na 10 349.

Už ve středu kancléřka Angela Merkelová kvůli šíření nákazy po jednání s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí oznámila, že od pondělí 2. listopadu do konce měsíce zavede Německo rozsáhlou karanténní uzávěru. Na měsíc se zavřou hospody, bary, restaurace, divadla či kina, otevřené naopak zůstanou školy, školky nebo obchody. Omezeno bude i shromažďování, sejít se bude moci maximálně deset lidí z nejvýše dvou domácností.

Rekordy zaznamenává také Belgie. Za posledních 24 hodin má téměř 24 000 nových případů covidu-19, nejvíce od začátku pandemie.



V jedenáctimilionové zemi, která má v současnosti spolu s Českem nejhorší statistiky v Evropě, přesáhl denní průměr nakažených za poslední týden 15 000, dál roste i počet pacientů v nemocnic, které se blíží svým limitům. Vláda odpoledne oznámí nová omezení.



V Belgii roste nejen počet nových pozitivních případů, kterých je od jara celkově již téměř 400 000, ale i podíl pozitivních testů. Infikována je v současnosti více než čtvrtina testovaných. Belgická média přinášejí zprávy o tom, že některým nemocnicím brzy dojdou lůžka a budou muset začít odmítat některé pacienty.

Nákaza koronavirem se na světě potvrdila už u více než 45 milionů lidí. S nemocí, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, zemřelo přes 1,18 milionu infikovaných.

Rekordní přírůstek oznámilo v pátek i Rusko, a to 18 283 nových případů nákazy koronavirem a 355 úmrtí během uplynulých 24 hodin. Je to poprvé, co počet nových případů za den přesáhl 18 000, uvedl list Kommersant a připomněl, že o den dříve to bylo 17 717 nových případů a 366 úmrtí, tedy nejvíce úmrtí za den od začátku pandemie.



Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, po USA, Indii a Brazílii.

Přestože prezident Vladimir Putin opakovaně ujistil, že vláda neplánuje zavést tvrdá omezení, asi třetina Rusů si v obavě z celostátní karantény začala podle průzkumu pořizovat zásoby.

Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek označil rychlost, s jakou se nákaza šíří, za bezprecedentní a připustil, že v řadě regionů byla dostižena kritická mez ohledně obsazení lůžek pro pacienty s covidem-19, připomněl list Kommersant.

Ukrajina podle rady národní bezpečnosti a obrany zaznamenala rekordních 8312 nových případů nákazy a 173 úmrtí za uplynulý den. Předchozí rekord v podobě 7517 nově potvrzených případů padl 23. října. V zemi s přibližně 42 miliony obyvatel se od počátku pandemie nakazilo 378 729 lidí, z nichž 7041 nákaze podlehlo.