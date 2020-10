Covid urychlil vymírání. Rusko čeká největší populační pokles od roku 2006

Pokles migrace a urychlení úbytku obyvatelstva – to jsou nepřímé důsledky koronavirové pandemie v Rusku. Podle nejnovější vládní predikce by se celkový počet obyvatel v zemi mohl letos zmenšit až o 352 tisíc, což je bezmála jedenáctkrát víc než loni. Je to zároveň vůbec nejvíc za posledních 14 let.