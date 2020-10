Až budou JIP plné, bude pozdě. Karanténa byla nevyhnutelná, řekla Merkelová

15:50

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že Německo muselo přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť by do několika týdnů zdravotnický systém zahltili pacienti s covidem. Projevem obhajovala rozhodnutí zavést od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténu. Opoziční politici dávali hlasitými výkřiky najevo nesouhlas.