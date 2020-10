Sasům začínají vadit české návštěvy, mluví o omezení přeshraničního styku

„Mým doporučením je vzhledem k epidemické situaci omezit malý pohraniční styk, tedy tankování a nakupování,“ navrhuje Köppingová. Zda k takovému rozhodnutí saská vláda přikročí, není jisté. „Vláda (Saska) nechce v zájmu našeho hospodářství a volného pohybu pracovních sil žádnou novou uzavírku hranic s Českem a Polskem,“ uvedl mluvčí saské vlády Ralph Schreiber.



Německo sice Českou republiku považuje za epidemicky rizikovou oblast a překračování hranic podmiňuje karanténou a následnými negativními testy, Sasko ale díky vysoké míře autonomie k tomuto celoněmeckému opatření přijalo výjimky. Do Saska je tak z Česka možné vstoupit na 24 hodin, Němci pak mohou v Česku zůstat až 48 hodin.

Právě díky této výjimce nyní Češi do Saska častěji jezdí za nákupy či sportem, neboť kvůli koronaviru byla v Česku omezena řada provozů. Na to podle diskuzí na sociálních sítích stále více upozorňují nespokojení Sasové, kterým se nelíbí nákupní a turistické výlety Čechů do jejich země.

Poukazují také na to, že opatření mezi Českem a Saskem jsou nevyvážená, neboť Česko upravilo podmínky vstupu ze zahraničí, kdy od 22. října prakticky zakázalo turistické cesty do země, ale Češi dál do Saska jezdí.

Mezi Sasy je patrná i hořkost kvůli tomu, jak se Češi zachovali na jaře, kdy ze dne na den uzavřeli hranice s Německem. V té době byla koronavirová situace v Česku výrazně lepší než v Německu, nyní je tomu naopak. Uzavření hranic tehdy kritizoval i saský premiér Michael Kretschmer, který nyní zdůrazňuje, že takovému scénáři je nutné předejít.

Německo za poslední den hlásí 14 964 nových případů koronavirové infekce, což je podle agentury DPA nejvíce od začátku současné pandemie. Současné údaje jsou ale s těmi z jara srovnatelné jen v omezené míře, protože během první vlny pandemie hygienici prováděli výrazně méně testů, a objevili proto menší počet případů infekce, upozorňuje DPA.

Za současného nepříznivého epidemického vývoje chce kancléřka Angela Merkelová razantně zpřísnit opatření proti šíření nákazy. Podle DPA během středečního jednání s premiéry spolkových zemí navrhne mimo jiné uzavření barů, klubů, diskoték a restaurací, a rovněž divadel, kin, bazénů a dalších sportovišť. Zakázána mají být také setkání více než dvou lidí, kteří nejsou z jedné domácnosti. Opatření by měla platit od 4. listopadu do konce měsíce.



Merkelová vyzvala Němce, aby omezili setkávání: