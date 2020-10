Fronty, nedostatek vybavení. Plošné testování na Slovensku provázejí potíže

Pilotní projekt otestování Slováků starších deseti let, který organizuje armáda, potrvá ve čtyřech okresech na severním a východním Slovensku do neděle. V příštích dvou týdnech by pak mělo následovat testování po celé zemi tak, aby každý zájemce mohl s odstupem zhruba týdne absolvovat test dohromady dvakrát. Účast na nich sice není povinná, ale jen lidé s negativním výsledkem testu budou moci využívat některé výjimky z faktického zákazu vycházení, který začne platit na Slovensku v sobotu.



V Tvrdošíně na severu Slovenska, kde za poslední období přibylo v přepočtu na obyvatele nejvíce nakažených v celé zemi, čekalo dopoledne v rozestupech na test na koronavirus několik desítek lidí. „Dělám ředitele, šel jsem příkladem a přišel jsem hned na začátku. Nelituji, že jsem čekal ve frontě téměř dvě hodiny. Dozvěděl jsem se, že jsem negativní,“ řekl novinářům v Tvrdošíně ředitel jednoho z gymnázií Štefan Kristofčák.

Testování má podle Kristofčáka význam. „Pokud vyčleníme ty, kteří jsou pozitivní, tak nad koronou vyhrajeme,“ tvrdil. Vyjádřil přesvědčení, že na testování, které nese název Společná zodpovědnost, přijde v Tvrdošíně alespoň 60 procent obyvatel.

Start pilotní fáze testování provázely i lokální organizační problémy. Samospráva hlásila, že do některých odběrových míst nedorazilo potřebné vybavení nebo personál.



Celá procedura spojená se samotným podstoupením testu netrvá dlouho. Po vstupu do odběrového místa si obyvatelé musejí nejprve dezinfikovat ruce, pak pracovníkům předloží doklad totožnosti a zdravotníci jim odeberou vzorek k provedení testu. Jeho výsledek pak přímo na místě dostanou zhruba do čtvrt hodiny v zalepené obálce. Pozitivně testovaní by měli nastoupit do domácí karantény.

K šíření koronaviru na severu Slovenska podle hygieniků dříve přispěly oslavy a svatební hostiny, které lidé ve snaze vyhnout se karanténním omezením organizovali i v jiných regionech země nebo v nedalekém Polsku.

Na severním a východním Slovensku by do neděle mělo být na více než 230 odběrových místech otestováno přes 180 000 lidí. Armáda na úvodní část testování vyčlenila přes 2 500 vojáků, kromě nich byli nasazeni hasiči, policisté, zdravotníci a administrativní pracovníci.



Stát zakoupil k plošnému testování obyvatel přes 13 milionů antigenových testů, první část z nich dorazila do země ve čtvrtek z Jižní Koreje. Někteří odborníci tvrdili, že zmíněné testy jsou vhodné spíše pro lidi s příznaky onemocnění covid-19 a jejich přesnost je oproti použití v laboratorních podmínkách nižší. Antigenové testy jsou ale levnější než přesnější PCR testy, oproti kterým také ukážou výsledek dříve.

Úřady nedoporučily účast na plošném testování seniorům. Například otestování důchodců, kteří žijí v domovech seniorů, proběhne přímo v těchto zařízeních.

Slovenská armáda s testováním lidí na koronavirus již zkušenosti má. Vojáci během první vlny koronaviru letos na jaře testovali na koronavirus obyvatele lokalit s nízkým hygienickým standardem. Tehdy Slovensko patřilo v EU k zemím s nejnižším výskytem nákazy.