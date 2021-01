Izrael eviduje čím dál víc nakažených dětí, začal očkovat už i je

„Dostali jsme dopis od izraelské Asociace pediatrů, který říká, že jsou lékaři velmi znepokojení mírou nemocných mezi mladšími studenty. V minulých vlnách koronaviru jsme něco takového neviděli,“ říká izraelský ministr zdravotnictví Juli Edelstein pro list The Jerusalem Post.

Deník The Times of Israel pak podotýká, že 54 procent nakažených mladistvých tvoří děti z ultraortodoxních rodin. Právě tato komunita v zemi patří k těm, které výrazně více odmítají dodržovat nastavená protiepidemická opatření.

V jeruzalémské nemocnici Hadasa otevřeli speciální jednotku intenzivní péče pro děti. Začínali se čtyřmi pacienty, teď jich mají sedm a z toho dva jsou intubovaní a ve vážném stavu. Většinou ovšem děti i nadále mívají mírnější průběh nemoci než dospělí.

Jedním z důvodů, proč se nyní infekce mezi dětmi šíří více než dřív, může být i britská mutace viru, která je mnohem nakažlivější než „klasický“ koronavirus. Zatímco dříve tak děti příliš nezasahoval a pokud ano, prodělaly jej bez příznaků, teď si nemocí procházejí i ony.

Celkem dětští pacienti tvoří zhruba 40 procent všech nově zachycených případů v izraelské společnosti, uvádí The Jerusalem Post s odkazem na tamní Úřad veřejného zdraví. Během druhé, podzimní vlny se podíl těchto případů pohyboval kolem 29 procent. Nejvíce nakažených přibývá u dětí ve věku od šesti do devíti let.

Hrozí proto, že i když izraelská vláda uvolní současný lockdown, školy se znovu neotevřou. Také proto, že je zatím málo očkovaných učitelů navzdory tomu, že Izrael je ve vakcinaci obyvatelstva nejrychlejší na světě. „Mutace změnily pravidla hry. Nechci na sebe vzít nic v souvislosti s nemocí u dětí,“ uvedl údajně ministr školství Jo’av Galant.

Očkování pro děti s plicními chorobami či obezitou

Britská varianta viru se nyní v Izraeli podílí až na polovině nově odhalených případů. Kromě ní pak v populaci v mnohem menší míře řádí i jihoafrická, ale také kalifornská mutace. Novinkou je také fakt, že se vážné potíže způsobené covidem objevují i u těhotných žen.

The Jerusalem Post ovšem upozorňuje, že uváděná procenta dětí s koronavirem mohou být i pouhou hrou čísel. Právě vzhledem k bleskovému očkování starších obyvatel totiž klesá průměrný věk nakažených.

V současnosti v Izraeli přibývá téměř 60 tisíc případů týdně, což podle ministerstva zdravotnictví ukazuje na to, že ani přísnější opatření, ani masivní očkování zatím nestačí k tomu, aby křivka nakažených začala zase klesat. A panují obavy, zda bude vakcína účinkovat i u nových mutací.

Celkem už v zemi odhalili na 617 tisíc případů. Více než 4,5 tisíce obyvatel na nákazu zemřelo. Dosud se tamním lékařům podařilo podat první dávku vakcíny skoro 2,8 milionu lidí, i druhou dávku už dostalo téměř 1,4 milionu z nich. Izraelci očkují občany už od šestnácti let věku.

A výjimku údajně začínají dostávat i mladší zájemci. Nejméně deset izraelských dětí už podle The Jerusalem Post podstoupilo očkování, přestože studie o účincích vakcinace na mladší ročníky ještě nejsou u konce.

Děti totiž měly další zdravotní potíže, kvůli kterým by je případná nákaza koronavirem ohrozila na životě, a vakcína jim tak přináší víc výhod než rizik. Mezi zmíněné komorbidity patří například plicní choroby, neurologické problémy či obezita. Důvodem pro výjimku může být i prodělaná transplantace.

„Setkal jsem se s výjimečnými případy dětí, především dvanáctiletých a starších, které potřebovaly vakcínu. Obrátily se na mě, podstoupily očkování a jsou v dobrém stavu. Jsou to izolované a výjimečné případy,“ cituje list specialistu na infekční choroby Eliho Somecha.

Národní koordinátor pro boj s pandemií Nachman Aš ovšem pro agenturu Reuters před dvěma týdny uvedl, že by se děti mohly začít očkovat plošněji, pokud výzkum potvrdí, že i v jejich případě je vakcína bezpečná. Dojít by na to mohlo během příštích dvou měsíců, kdy by se spodní věková hranice ze současných šestnácti posunula na dvanáct let.