Izrael zavádí leteckou uzávěru. Covid se v zemi šíří i přes rychlé očkování

Informoval o tom list Haarec, podle nějž na izraelských letištích nebudou moci přistávat letadla zahraničních aerolinek. Opustit zemi v tomto období bude rovněž možné jen za výjimečných okolností.

„Jsme napřed před celým světem. Žádný stát neudělal to, na co se chystáme my - hermeticky uzavíráme zemi,“ řekl na brífinku premiér Benjamin Netanjahu.

Zákaz se nebude týkat zahraničních nákladních, hasičských či zdravotnických letadel. Určitá omezení budou platit rovněž pro izraelské letecké společnosti.

Výjimku budou mít také osoby, které potřebují cestovat do zahraničí kvůli lékařským zákrokům, pracovníci v nezbytných odvětvích, kteří nemohou pracovat dálkově, či lidé cestující na pohřby rodinných příslušníků.

Podle ministra dopravy Miriho Regeva nebude během zákazu poprvé umožněno židům imigrovat do Izraele, „pokud to nebude otázka života a smrti“.

Devítimilionový Izrael zaregistroval dosud přes 595 tisíc případů nákazy koronavirem, s nemocí covid-19 tam zemřelo více než 4 300 lidí, v sobotu zemřelo 75 lidí.

Vyléčilo se dosud přes 500 tisíc lidí. Za sobotu přibylo téměř 5 tisíc nových případů, to je přes 3 tisíce méně než před týdnem. Ve středu čísla nakažených vystoupala přes 10 tisíc. To bylo nejvíce za uplynulé čtyři měsíce. Počty aktivních případů od tohoto týdne postupně klesají.

Aktuálně má nemoc covid-19 přes 75 tisíc lidí. Na začátku týdne to bylo až 83 tisíc. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, v Izraeli ve čtvrtek poprvé od konce října kleslo pod hodnotu jedna, což znamená, že se snížil počet aktivních případů a šíření koronaviru v zemi zpomaluje.

Nachman Aš, který koordinuje protiepidemická opatření, v týdnu prohlásil, že 30 až 40 procent infikovaných v zemi má takzvanou britskou variantu koronaviru, která je podle vědců nakažlivější. Mutace se podle něj do několika týdnů stane v zemi dominantní. Vláda v úterý rozhodla o prodloužení ochranné uzávěry země do konce ledna.