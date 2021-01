ANALÝZA: Trump nakonec přemazal vše, čeho za čtyři roky dosáhl

Jeho chování přemazalo to, čeho dosáhl. Vlastně víc: na konci to všechno dokonce zdiskreditoval. Poslední čtyři roky měla Amerika ve skutečnosti dva prezidenty. Jeden byl totální idiot, fašista, sexista, rasista, ruský slouha a vůbec zemský škůdce. Jmenoval se Donald Trump a takhle ho popisovala americká média, od nichž to přebíral svět.

Když nastupoval, psalo se, že akciový trh se zhroutí, Trump spustí válku s Íránem, KLDR, Venezuelou a možná s Čínou. S Ruskem ne, protože ve skutečnosti bude USA řídit Putin tím, že ho vydírá. NATO se rozpadne, potraty budou ilegální, zastánci bílé nadvlády ovládnou města.