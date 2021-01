Dluhy, soudci, sítě... Trump končí, ale USA ovlivnil na generace dopředu

18:27

Po čtyřech bouřlivých letech ve středu skončí prezidentství Donalda Trumpa se smíšeným odkazem, jenž Amerika pocítí po desetiletí. Od chvíle jeho nástupu do Bílého domu byla jeho vláda plná kontroverze a skandálů. Trumpova reakce na pandemii, role při útoku na Kapitol nebo druhá ústavní žaloba podle expertů zastíní to, co v úřadu dokázal.