Ochranka i milion dolarů na cesty. Trumpovi nevezme výhody ani impeachment

Na Trumpa čeká v roli „běžného občana“ řada benefitů. Mimo jiné bude mít nadále přístup k brífinkům o bezpečnostních hrozbách a zahraniční politice, kterou pro americkou hlavu státu denně sestavují zpravodajci.



Prezidenti USA dostávají toto přísně tajné shrnutí v preferovaném formátu a stylu. Biden dostal první takovou zprávu v prosinci. Ačkoli za normálních okolností by vítěz voleb začal brífinky zpravodajských složek dostávat těsně po ohlášení výsledku voleb, Biden si musel počkat o něco déle.

Zatímco prezident Barack Obama dostával denně svazek o deseti až patnácti stránkách, Trump dává přednost kratším textům a grafice. Hlášení dostává raději ústně a je známo, že psanou zprávu často ani nečetl.



Poskytování těchto každodenních briefingů někdejším prezidentům je ale podle americké televizní stanice ABC hlavně zdvořilostí. Pokud bude mít Biden pocit, že národní bezpečnost bude poskytnutím informací Trumpovi ohrožena, může jeho přístup k informacím odvolat.

Trump a jeho manželka Melania mají po odchodu z Bílého domu nárok na doživotní ochranu, kterou má na povel Americká tajná služba. Dostane ji také jejich syn Baron, ale jen do šestnácti let. Peníze na ochranu jdou z rozpočtu tajné služby a nejsou kvůli bezpečnosti zveřejňovány.

Zdravotní péči si musí Trump zařídit sám

Na každou bývalou hlavu státu čeká i doživotní penze, která se přizpůsobuje průměrnému platu vysokého státního úředníka. Trump se může těšit na 219 tisíc dolarů (4,7 milionu korun) ročně. Na důchod má nárok i Melania, a to ve výši 20 tisíc dolarů (430 tisíc korun) ročně.

Ačkoli je nepravděpodobné, že by si to Trump nemohl osobně dovolit, získá také financování výdajů na odchod z funkce na sedm měsíců. To zahrnuje peníze na zřízení a vybavení oficiální kanceláře kdekoli v USA.

Trump k tomu všemu dostane milion dolarů ročně (21,6 milionu korun) na pokrytí cestování pro sebe a až dva zaměstnance. Melania má nárok až na 500 tisíc dolarů ročně na oficiální cestování a bezpečnost.

Překvapivě, nebo možná nepřekvapivě vzhledem k americkému zdravotnickému systému, neexistuje žádný zákon, který by upravoval proplácení zdravotní péče někdejším prezidentům USA.

Trump a Melania budou mít přístup k nejlepší lékařské péči ve vojenských nemocnicích, ale musí za ni zaplatit nominální poplatek. Mají možnost přihlásit se do plánu soukromého zdravotního pojištění na vlastní náklady.

Impeachment už na výhodách nic nezmění

Bývalí američtí prezident mají i po opuštění Bílého domu ve Washingtonu k dispozici budovu vlastněnou vládou, kterou mohou při návštěvách hlavního města využívat. Pětipodlažní dům má dvojici jídelen, několik ložnic a v suterénu prostor pro tajnou službu.

Na výše zmíněné mají někdejší prezidenti USA podle federálního zákona z roku 1958 nárok za předpokladu, že nebudou odvoláni z funkce prostřednictvím impeachmentu nebo usvědčením z trestného činu. I v případě odvolání ale mají stále nárok na doživotní ochranu a státní pohřeb.

Přestože Trump nyní čelí impeachmentu (ústavní žalobě), jenž už odsouhlasila Sněmovna reprezentantů a nyní míří Senátu, odborníci podle USA Today upozorňují, že prezident USA přijde o zmíněnou řadu benefitů jen za předpokladu, že je z funkce odvolán před koncem mandátu. Kongres nicméně může ohledně odstranění výhod přijmout nový zákon.