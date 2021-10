Covidové varování. Británie očkovala včas, přesto má více nakažených než loni

Zatímco v Evropě se očkování proti koronaviru začátkem letošního roku rozjíždělo jen pomalu a s obtížemi, Británie se do něj pustila se vší vervou. Ještě před koncem loňského roku začala s masivním a relativně dobře organizovaným očkováním populace a v míře proočkovanosti se v celosvětovém měřítku držela na předních příčkách. V polovině letošního července premiér Boris Johnson i s ohledem na vysokou proočkovanost zrušil všechna protiepidemická opatření s tím, že už nastal vhodný čas a „jednou by to stejně přijít muselo“.