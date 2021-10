Lotyšsko vyhlásilo lockdown. Nakažených covidem přibývá i v dalších zemích

Po podzimních prázdninách, které končí 1. listopadu, budou v Lotyšsku chodit do škol jen žáci prvních až třetích tříd, ostatní se budou učit na dálku. Nadále by měly fungovat školky. Otevřené zůstanou jen obchody prodávají základní zboží. Zakázány budou sportovní, zábavné a kulturní akce, včetně kin, divadel a koncertů. Zavřou se kadeřnictví a restaurace. V noci bude od 20:00 do 05:00 platit zákaz nočního vycházení.



Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš a ministr zdravotnictví Daniels Pavluts se omluvili všem občanům, kteří již jsou očkováni proti covidu-19. Připustili, že proces očkování v zemi fakticky selhal, což si vynutilo vyhlášení lockdownu. Pavluts přislíbil, že po 15. listopadu se život vrátí k normálu, ale nikoliv pro ty, kdo se do té doby nenechají očkovat, pro ně tvrdá omezení budou platit dál, dodal server Delfi.lv.

V Lotyšsku se infekce šíří nekontrolovaně a v nemocnicích je už více než tisíc pacientů s covidem. „Naše zdravotnictví je ohroženo,“ řekl premiér. Lotyšsko se stalo světovou jedničkou z hlediska nemocnosti na covid-19 poté, co během minulého týdne počet nemocných vzrostl skoro o padesát procent, dodal předseda vlády.



Na Slovensku se opatření liší po okresech

Na Slovensku také roste počet pacientů v nemocnicích v souvislosti s nákazou covidem-19. V neděli se přiblížil k tisícovce hospitalizovaných, což bylo naposledy v první polovině května po předchozí silné druhé vlně epidemie nemoci covid-19. Vyplývá to z pondělních údajů slovenských úřadů.

S potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění bylo v závěru uplynulého týdne hospitalizováno na pětimilionovém Slovensku 964 lidí, jejich počet stoupl osmý den v řadě. Podle ministerstva zdravotnictví přes 82 procent zmíněných pacientů nebylo vůbec nebo plně očkováno proti covidu-19. Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem očkovaných obyvatel.

Stoupající počty nových případů infekce koronavirem vyústily na Slovensku v postupné zpřísňování epidemických omezení, která na rozdíl od minulosti už nejsou uplatňována plošně pro celou zemi. Opatření závisejí na vývoji nákazy v jednotlivých regionech. Od tohoto týdne se 5 z celkového počtu 79 okresů nachází v nejvyšším stupni epidemického rizika, což v praxi znamená například výrazné omezení činnosti některých provozů, včetně restaurací a ubytovacích zařízení. Některá zdravotnická zařízení omezila vykonávání plánovaných operací.



Británie hlásí nejvyšší přírůstek od léta

Británie v pondělí ohlásila denní přírůstek 49 156 koronavirových infekcí, což je nejhorší bilance od poloviny července. Počty nově nakažených v Británii jsou aktuálně značně vyšší než v jiných západních evropských zemích a za poslední měsíc tento údaj zaznamenal 60procentní nárůst, uvedla agentura Reuters.



Hlášené počty nových koronavirových infekcí v Británii stále narůstají od doby, kdy se minulý měsíc po prázdninách otevřely školy. Studie podle Reuters ukazují, že případů přibývá zejména mezi dětmi. Nicméně vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny dospělé populace mají dokončené očkování proti covidu-19, je riziko hospitalizace a úmrtí všeobecně výrazně nižší.



V Německu je situace naopak příznivá

Podle německého ministra zdravotnictví Jense Spahna v současné situaci není nutné, aby parlament prodloužil celostátní stav epidemické nouze. Podle deníku Bild to Spahn řekl při jednání s ministry zdravotnictví zemských zemí. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva.



Spahn poukázal, že podle Institutu Roberta Kocha je nyní riziko nákazy pro lidi, kteří mají očkování proti covidu-19, mírné. Nízká je také zátěž v nemocnicích a tempo očkování příznivé.