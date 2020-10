Karanténa umrtví zřejmě i Anglii. Johnson přemýšlí o dalších opatřeních

Premiér se v pátek sešel s ministrem financím Rishim Sunakem, ministrem zdravotnictví Mattem Hancockem a kancléřem lancasterského vévodství Michaelem Govem., aby probral „alarmující“ data Národní zdravotní služby (National Health Service - NHS). Na setkání probírali možnost zavedení nového lockdownu.

List The Times s odvoláním na zdroj blízký jednání píše, že zatím nedošlo k finálnímu rozhodnutí, ale „čísla jsou velmi špatná“. „(Počet nakažených) roste napříč celou zemí a nemocnice zápasí se zvládáním (nákazy). Naše pozice se posunula,“ uvedl zdroj.

Britská média spekulují, že premiér ohlásí zavedení lockdownu v pondělí. Platit by měl od středy až do prvního prosince a zahrnoval by uzavření všech služeb kromě těch nezbytných. Školy by ale měly zůstat otevřené. Premiérova kancelář zatím informace médií nepotvrdila.

Vědecká poradní skupina pro mimořádné situace (SAGE) už v půlce září navrhovala takzvaný „jistič“, dvoutýdenní celostátní karanténu, která by přinejmenším koupila vládě čas pro boj s pandemií. Johnson, který slíbil neopakování jarního celostátního uzavření, ale preferoval dosavadní místní regionální restrikce. Na jistič je podle vědců nyní už pozdě a je potřeba delší lockdown.

Podle stanice Sky News změnu postoje britského vedení zřejmě motivovala rozsáhlá karanténní omezení, ke kterým přistoupilo Německo a Francie, i postup velšského prvního ministra Marka Drakeforda, který oznámil od minulého pátku více než dva týdny trvající „protipožární“ celostátní karanténu, během níž jsou zavřené všechny podniky kromě těch nezbytných.

Vláda restrikce vyhlašuje v Anglii podle zasažení dané oblasti a má je rozdělené do tří stupňů. Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o protiepidemických opatřeních samostatně. Skotsko od pondělí zpřísňuje protikoronavirová omezení, hospody a restaurace mohou být otevřené až do 18:00 a nesmí prodávat alkohol. Lidé nebudou moci opustit oblast, kde žijí, mimo „nezbytné důvody“.

V Severním Irsku úřady zavřely od 16. října na čtyři týdny hospody a restaurace, které smí vydávat jen jídlo „take away“, tedy z okýnka. Na dva týdny se zavřely též školy.

Hrozivé predikce

Podle stanice BBC Johnsona přesvědčily i vládní dokumenty, podle nichž může Británie očekávat ještě větší počet zemřelých na covid-19 než během první pandemie, pokud nepřistoupí k dalším restrikcím. „Všechny modely naznačují výrazně vyšší špičku (úmrtí), než jaká je odhadována v jakémkoliv bodě v současném očekávaném nejhorším možném scénáři,“ píše se v jednom z dokumentů, který premiér v pátek projednal s ministry.

Podle jednoho modelu vypracovaném vládní vědeckou skupinou zaměřenou na modelaci vývoje pandemie by bez zpřísnění omezení mohl počet úmrtí dosáhnout 4000 lidí za den. Další modely, ačkoliv stále varují před alespoň padesátiprocentním zvýšením počtu úmrtí, jsou více zdrženlivé.

Podle všech modelů by vrchol hospitalizací měl dosáhnout v polovině prosince, přičemž by počet smrtí pokračoval v růstu do pozdního prosince, než by poklesl na počátku února. Podle jiné, separátní studie NHS nebude britské zdravotnictví během Vánoc přijmout další pacienty i v případě, že se zruší všechny neurgentní procedury.

Británie má z evropských zemí nejvíc mrtvých s covidem-19. Podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse tam s covidem-19 zemřelo 46 319 lidí a od začátku epidemie se nakazilo téměř 993 tisíc lidí.