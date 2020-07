Britské zdravotnictví nezvládá koronavirus, na péči čekají miliony lidí

Pandemie nemoci covid-19 v Británii natolik zahltila zdravotní systém, že na plánované neakutní výkony teď čekají skoro čtyři miliony pacientů. Do konce roku by se jejich počet mohl vyšplhat až k deseti milionům. Vyplývá to z údajů konfederace manažerů státního zdravotnického systému NHS.