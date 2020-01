Konečně Den B. Londýn čeká brexitový mejdan, půl země však cítí žal

„Je to mimořádná událost,“ vysvětlil historickou váhu pátečního večera agentuře AP předseda Brexit Party Richard Tice, který se chystá spolu se stranickým vůdcem Nigelem Faragem a dalšími tisíci lidmi přivítat Den B před budovou britského parlamentu. „Je to velká oslava demokracie. A je správné to oslavit.“

Pro lidi jako Tice představuje pátečních 23:00 historický okamžik, kdy se Británie stane opět suverénní zemí. Vládní budovy ve Whitehallu budou nasvíceny barvami britské vlajky, na sídlo premiéra v Downing Street se budou promítat hodiny odpočítávající čas do definitivního odchodu z evropského společenství.

Odpočítávat budou i organizátoři oslav před Westminsterem ze spolku Leave Means Leave. Kromě toho chystají světelnou show, muziku a projevy předních euroskeptických politiků a aktivistů. Náladu jim kazí jen fakt, že slavný zvon Big Ben bude mlčet.

Hodinová věž Westminsterského paláce totiž prochází opravou a symbol britské demokracie, který svým zvoněním ohlašoval konec obou světových válek, je už tři roky zticha. Jednorázové zvonění na oslavu Dne B by vyšlo na půl milionu liber. Brexitáři se sice na to byli ochotní složit a myšlenku podpořil i premiér Boris Johnson, správci parlamentu ovšem nakonec rozhodli, že se zvonit nebude.

VIDEO: Pro zákon o brexitu hlasovalo 330 poslanců a proti 231 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stoupenci odchodu z EU ale mají plán B. „Zvuk Big Benu, to nádherné zvonění, pustíme z našeho excelentního zvukového systému,“ pochlubil se Richard Tice. „Dodá nám to pocit sounáležitosti, hrdosti, vlastenectví a víry v naši zemi,“ věří 55letý politik.

„Stále milujeme EU“

Pro řadu Britů bude páteční večer spíše smutným okamžikem. Momentem, kdy jejich země po téměř půl století opouští mimořádný projekt, díky němuž kdysi evropské země zapomněli na nepřátelství, vytvořily zónu volného obchodu pro půl miliardy lidí a umožnily svým občanům studovat či pracovat napříč celým kontinentem.

„Mnoho lidí nic slavit nebude. Budou dost smutní a skleslí,“ myslí si člen Sněmovny lordů za Liberálně demokratickou stranu Tony Greaves. „Lidi chtějí aby se naše země po všech těch hádkách spojila. A oslavy jsou asi nejhorší možný způsob, jak toho dosáhnout,“ připomíná fakt, že v referendu se pro odchod z EU vyslovilo 52 procent voličů a společnost po třech letech politických hádek o brexit zůstává rozdělená.

VIDEO: Desetitisíce lidí demonstrovaly v Londýně za druhé referendum o Brexitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Melancholie je cítit nad kanálem La Manche oddělujícím Británii od Evropy. Na bílých útesech doverských se objevil obří transparent „Stále milujeme EU“, který sem nechal vyvěsit končící britský europoslanec Anthony Hook.

S ohledem na polovinu občanů, kteří byli proti rozvodu s Unií, by měl krotit svůj entuziasmus i premiér Boris Johnson, který na páteční večer chystá mimořádný televizní projev. Podle BBC v něm zdůrazní potřebu národní jednoty a vyzve k zahlazení sporů.

„Toto není čas pro oslavy. Měl by to být to okamžik smíření,“ zamýšlí se nad možnými slovy Borise Johnsona, který byl před třemi lety hlavní tváří kampaně za odchod z EU, historička Margaret MacMillanová.

„Pokud se ministerský předseda chce zachovat skutečně státnicky, měl by říci:

‚Podívejte, máme za sebou dlouhé a složité rozepře. Teď bychom ale mohli být zase přátelé, sednout si spolu a dát si třeba čaj' ,“ myslí si MacMillanová.