Brexit bude Brity stát tolik, co účast v Evropské unii za celých 47 let

Britští daňoví poplatníci už za to, aby odešli z EU, utratili 130 miliard liber. A do konce roku je to podle odhadu agentury Bloomberg bude stát ještě dalších 70 miliard liber na ztrátách podnikatelů a nižším ekonomickém růstu země. Celkem 200 miliard (5,9 bilionů korun).

Od svého vstupu do Unie v roce 1973 až do letoška Británie do společného rozpočtu přispěje téměř stejnou částku, uvádí Business Insider s odkazem na projekce v dokumentu britského parlamentu.

Sedmačtyřicet let členství je bude stát 215 miliard liber (6,3 bilionu korun, jde o částku očištěnou o inflaci).

Právě peníze, které Britové posílají do unijní kasy, přitom byly jedním z hlavních nábojů probrexitové kampaně před klíčovým referendem před třemi lety. Tábor „Vote Leave“ tehdy mluvil o 350 milionech liber (asi 12 miliardách korun), které Británii každý týden její členství v EU stojí.

VIDEO: Pro zákon o brexitu hlasovalo 330 poslanců a proti 231

Hlavní brexitář a europoslanec Nigel Farage spolu s ostatními lidem sliboval, že ušetřené peníze zamíří do národního zdravotního systému. Slogan o zbytečně utrácených milionech se objevil i na „bitevním“ autobusu, se kterým dnešní premiér Johnson objížděl britské ostrovy.

Brzy se ukázalo, že šlo o prázdný slib. Nyní Johnson mluví o tom, jak celá země rozkvete a po brexitu konečně naplno projeví svůj potenciál. Nejdřív však bude muset dohnat země, se kterými ještě před referendem držela krok.