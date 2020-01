Z Evropské unie brzy vystoupí další země, věští Farage a slibuje pomoc

„Dnes ráno u snídaně bylo trochu mrazivo, protože vedle mě seděli Liberální demokraté,“ žertuje politik, který v Evropském parlamentu už „dvacet jedna let usiluje o to, aby přišel o práci“. Nigel Farage.

Ve středu dopoledne si předseda Strany pro brexit (Brexit Party) sezval novináře na svou zřejmě poslední tiskovou konferenci v Evropském parlamentu.

V pátek jeho země opustí Evropskou unii a Farage neskrýval, že z toho má radost. Přišel dobře naladěný.



Byla to jedna velká one man show už od chvíle, kdy vešel do dveří. Z levého křídla místnosti Anna Politkovská se ozval potlesk a pak ještě několikrát. Seděli tam příznivci muže, který se sám označuje za toho, kdo nejvíc zasáhl do britské politiky i přesto, že není poslancem tamního parlamentu.

„Brexit je pravděpodobně to nejdůležitější, co se v Británii stalo od doby, kdy ji Jindřich VIII. vyvedl z římskokatolické církve,“ říká například a zadoufá, že páteční oslavy příliš nezkazí typické britské počasí. „Byť politický systém u nás potřebuje mnohé reformy, ukázalo se, že funguje. Demokracie a vůle lidu zvítězila,“ pokračuje.



Svůj více než pětačtyřicetiminutový výstup začal dlouholetý europoslanec vzpomínkou na své začátky v Bruselu. Poprvé sem přijel v roce 1999. „Byli jsme tři europoslanci a vůbec jsme nevěděli, co budeme dělat,“ vypráví. Už tehdy si prý myslel, že Unie není nic pro Británii.

„Pro lidi jsme kvůli tomu byli trochu divní, minimálně jsme působili velmi excentricky. Jenže když jsem se sem loni v létě vrátil, bylo nás tady devětadvacet takových,“ popisuje nejtvrdší zastánce brexitu s tím, že není proti Evropské unii nebo proti Evropě.

Je proti současné podobě Unie, kterou přinesla evropská ústavní smlouva Valéryho Giscarda d’Estaing, kterou v referendu nejdřív odmítli Francouzi a pak Nizozemci. „Myslel jsem si, že EU od svého záměru ustoupí. Ale stal se opak, ústavu přejmenovali na Lisabonskou smlouvu a ta už nemusela procházet referendy,“ vrací se Farage zpět do let 2005 až 2009.

Brexit podle něj přinese do dalších zemí debatu o tom, jaká by EU měla být. „Chceme Evropu vedenou Evropskou komisí, nebo Evropu, ve které budou spolupracovat suverénní národní státy?“ ptá se. A na otázku, které země by se mohly rozhoupat k „exitu“ jako další v pořadí, tipuje Dánsko, Itálii nebo Polsko.

To už totiž podle Farage utrpělo četné urážky „od lidí, jako je (Frans) Timmermans“. „Přesně před třiceti lety byli Poláci pod nadvládou komunistů a mnohým se zdá, že jsou dnes téměř ve stejné situaci,“ přidává Farage, který nezapomíná několikrát zdůraznit, že svůj život zasvětil probrexitové kampani a své zemi, která se díky brexitu stane znovu nezávislou a svobodnou.



Někdejší předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) podle svých slov založil novou Stranu pro brexit poté, co se „slabí a bezpáteřní konzervativci“ nedokázali zbavit „svého pravděpodobně nejhoršího lídra v historii“ – Theresy Mayové – a hrozilo, že se bude konat druhé referendum, ve kterém už by možná Britové nehořeli takovou touhou pro odchod z „antidemokratické“ EU jako v tom prvním.



Přesto, že se nakonec brexit, slovy současného britského premiéra Borise Johnsona, podařilo dotáhnout, Brexit Party podle Farage bude dál pokračovat ve své práci. Chválit vládu, když se jí něco povede, kritizovat ji, když se jí něco nepovede.

„A pokud znovu ‚upustí míč‘, zajistím, abych tam byl a chytil ho,“ prohlašuje Farage, který se chce v dalších letech soustředit na objíždění Evropy a podpory těch, kteří se chtějí vydat britskou cestou. Promlouvat chce i do dění ve Spojených státech.

S úsměvem na rtech přiznává, že se mu bude stýskat „po troše toho dramatu“. „Bude mi chybět to, že jsem tu býval zloduchem, který často přiměl pět set lidí, aby na něj začali bučet,“ pobaví znovu své křídlo nalevo. Poťouchle pak dodává, že ho láká myšlenka, že by při večerním definitivním a formálním hlasování o brexitové dohodě v europarlamentu hlasoval v její neprospěch. Prý to neudělá.