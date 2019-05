Mléčný atentát na Farage, zaútočil na něho zuřivý odpůrce brexitu

Dvaatřicetiletý Paul Crowther pro list The New York Times uvedl, že na Farage zaútočil mléčným nápojem s příchutí banánu a slaného karamelu, aby tím protestoval proti politikově „žluči a rasismu“. Farage útok očividně rozladil. „Totálně jste to zvorali. Mohli jste si ho všimnout na míle daleko. Jak se to mohlo stát?“ pronesl podle listu The Sun ke členům své početné ochranky.



Crowther uvedl, že svého činu rozhodně nelituje. „Vážně jsem se těšil, až po něm ten mléčný koktejl hodím. Vůbec jsem nevěděl, že bude Farage dnes ve městě. Podle mě je to správný protest proti lidem, jako je on. Rozlévá žluč po této zemi, což je mnohem horší, než trocha koktejlu na košili,“ popsal Crowther.

Ten podle svých slov útok dopředu neplánoval, pouze se ocitl ve správnou dobu na správném místě a s vhodným nápojem v ruce. „Měl jsem mléčný koktejl a Farage byl shodou okolností kvůli kampani ve městě. Udělal jsem to, nemůžu uvěřit že jsem to udělal,” napsal později nadšeně na svůj Twitter.

Farage na Twitteru napsal, že „dělat normální kampaň už není možné, protože někteří příznivci setrvání Británie v EU jsou již příliš zradikalizovaní“.



Farageova Strana pro brexit zatím s přehledem vede v britských předvolebních průzkumech, které jí přisuzují zisk 27 procent hlasů. O pět procent méně by dostala Labouristická strana Jeremyho Corbyna a na třetí příčce jsou s 15 procenty konzervativci premiérky Theresy Mayové. Británie se v europarlamentu uchází o 73 míst.

Různé druhy lepivých nápojů se v posledních týdnech staly v Británii velmi oblíbenou zbraní, mléčným koktejlům museli v rámci kampaně do eurovoleb čelit také další pravicoví kandidáti, mezi jinými aktivista Tommy Robinson nebo kandidát Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Carl Benjamin.

Situace vygradovala natolik, že restaurační řetězec McDonald’s minulý týden oznámil, že ve Skotsku nebude během kampaně Farageovy strany mléčné koktejly a zmrzliny vůbec prodávat.