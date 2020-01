Pašeráci využívají strachu z brexitu, aby donutili migranty více platit

Na nebezpečnou plavbu napříč Lamanšským průlivem se loni vydalo asi 1 800 migrantů. Jedná se o šestkrát větší počet než předchozí rok, uvádí britský deník The Independent.

Francouzské orgány sdělily agentuře AFP, že v roce 2019 se takto pokusilo překonat kanál La Manche 2 358 lidí, to je čtyřikrát více v roce 2018.

„Běžně vidíme posílení nelegální migrace během Vánoc. Takové schéma se opakuje po celá desetiletí. Ale tohle je poprvé, co jsme viděli tak dramatický (nárůst pokusů) v malých lodích,“ sdělila stanici BBC generální tajemnice odborů britské pobřežní stráže (ISU) Lucy Moretonová.

Podle ní pašeráci říkají migrantům, že po brexitu se přístup do Británie postupně uzavře. To považuje za jeden z hlavních faktorů, který je v pozadí navýšení počtu pokusů migrantů dostat se na britské pobřeží.

„V praxi je to samozřejmě nelegální. A bude to nelegální jak 31. ledna, tak 1. února. Brexit nedělá rozdíl, ale my víme, že kriminálníci to používají k tomu, aby více rozpohybovali svůj byznys,“ řekla Moretonová.

Prosincové britské volby vyhráli konzervativci zastánce brexitu, premiéra Borise Johnsona. Očekává se, že vzhledem k novému rozložení sil v parlamentu bude Johnson schopen vyvést ke konci ledna Británii z Evropské unie.

Podle serveru Newsweek je taktika pašeráků účinná. Migranti jim platí šest až deset tisíc liber (178 až 297 tisíc korun). Moretonová serveru sdělila, že není neobvyklé, aby migranti si od pašeráků vzali půjčky na cestu, které je následně uvrhly do otroctví, když dorazili do Británie.

Bezpečnostní experti a skupiny pro lidská práva se domnívají, že navýšení počtu migrantů cestujících přes Lamanšský průliv lze přičíst zavření táborů pro migranty u francouzských přístavních měst Calais a Dunkerk, píše list The New York Times.

Z těchto přístavů mohli migranti využít nákladních vozidel, aby se nepozorovaně dostali do Británie. Je to obecně méně riskantní varianta než cesta přes moře. Policejní orgány ale tomuto druhu pokusů dostat se nelegálně do Británie věnují větší pozornost a daří se jim je zamezovat, což nutí migranty přijít s jinými strategiemi.

Podle Moretonové s tím, jak média reportují o případech úspěšných přechodů přes moře, roste počet migrantů, kteří si myslí, že to též zvládnou, a to i bez pomoci pašeráků.

Lamanšský průliv je však obtížný pro přeplutí i pro zkušené námořníky. „Jedna mladá žena uskutečnila plavbu z Turecka do Řecka, ale cesta přes Kanál podle ní byla mnohem děsivější – byla chladná, byla drsná,“ sdělila serveru Euronews Bridget Chapmanová, projektová koordinátorka pro Kent Refugee Action Network.



Francouzské lodě vzbuzují strach, britské nadšení

Pokud jde o hlídky v Lamanšském průlivu, Británie v posledních letech posílila spolupráci s Francií. Tony Eastaugh, ředitel pro vymáhání migračního práva z britského ministerstva vnitra, si spolupráci pochvaluje s tím, že sto pašeráků bylo odsouzeno na celkově 320 let do vězení.



I z francouzské strany zaznívá spokojenost nad akčními plány, které Francie zavedla, aby čelila nelegální migraci. „Během minulého roku 55 procent pokusů o překročení hranice selhalo díky silné mobilizaci francouzských pozemních a mořských sil,“ řekl prefekt departementu Pas-de-Calais Fabien Sudry.

Ačkoliv jsou francouzské úřady schopné zadržet více migrantů, nárůstem počtu přechodů přes Kanál se zvyšuje počet těch, kterým se i tak daří dostat do Británie, upozorňuje The Independent.

Většina migrantů, kteří se dostanou do Británie, není deportována ani vrácena do Francie, dotyční projdou britským azylovým procesem. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že v roce 2019 vrátilo zpět jen 125 migrantů, kteří podstoupili plavbu do Spojeného království.

Moretonová upozorňuje, že zatímco francouzské hlídky se zaměřují na zadržování migrantů a jejich vracení zpět do Francie, britské lodě mají za úkol zabránit ztrátám na životem a neslouží jako odstrašující prostředek pro další migranty, kteří by chtěli se dostat na pobřeží Británie.

„Je docela časté, že migranti hrozí, že si vezmou život, když k nim připlují francouzské lodě. Když k nim připlují britská plavidla, jsou docela šťastní. Jejich cílem je dostat se do Velké Británie a plavidla pohraniční služby tam nejsou, aby je odrazovala od vyplutí, jsou tam proto, aby zajistila, že se dostanou na druhou stranu živí,“ řekla Moretonová.

Pašeráci migrantům radí, aby přišli s příběhy, které by zvýšily jejich šanci na získání azylu. Skoro polovina zadržených migrantů však už podala žádosti o azyl v jiných zemích EU, což lze zjistit pomocí otisku prstů, upozorňuje odbornice.

