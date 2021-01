ANALÝZA: Svatý Joe? Americká média řeší, co si počnou bez Trumpa

Jestli by měl někdo vstoupit do dějin americké žurnalistiky s tím, že zastavil její volný pád z minulého desetiletí, je to Trump. Neměl žádnou teorii, spasil ji jen tím, že jednoho dne sjel v New Yorku po eskalátoru a oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Pro média to byl oslíček, který jim natřásal peníze.



Od jeho příchodu stouplo digitální předplatné New York Times z milionu na sedm milionů, jak noviny oznámily těsně po volbách. Vtip je ten, že než se Trump objevil, předplatné Timesů stagnovalo a nezdálo se, že by ve vesmíru byla síla, která by s tím hnula.