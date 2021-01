Představte si, že jednoho dne vám přijde stručná esemeska s oznámením operátora, že v komunikaci, již vedete ze svého mobilu na jeho síti, porušujete hodnoty a zásady, k nimž se hlásí jako korporace. A tak vás odpojují.

Zní to až moc přitažené za vlasy? Ale to by se ještě před půlrokem řeklo o odstřižení Donalda Trumpa z Twitteru a Facebooku pravděpodobně taky.