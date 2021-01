Trump se během zteče Kapitolu nemohl odtrhnout od televize, tvrdí svědci

„Bylo těžké se k němu dostat a více proč? Protože to byl živý televizní přenos,“ prozradil listu The Washington Post jeden blízký Trumpův poradce.

„Pokud to je TiVo (americký digitální videorekordér, z něhož si lze zaznamenaná videa pustit zpětně), jen by záznam stopl a odpověděl by na telefonáty. Když je to živě, sleduje to. A (proto) jenom sledoval, jak se to všechno odvíjí.“

Americká média dříve obsáhle referovala o Trumpově obsesi televizí. Prezident je údajně schopen sledovat televizní obrazovku několik hodin denně a s nelibostí nese, když jej při dívání se na zprávy někdo přerušuje.

Minulou středu těmito otravnými jedinci byli samotní členové Sněmovny reprezentantů a senátoři, kteří jej zoufale volali z Kapitolu, jehož chodbami se vesele proháněli zuřiví demonstranti.

Aby lídr republikánské menšiny v Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy přesvědčil Trumpa, jak vážná je situace, začal v živém televizním přenosu popisovat, co se děje v Kapitolu, píše Washington Post s odvoláním na jednoho z patnácti Trumpových poradců, členů Kongresu, úředních činitelů a Trumpových důvěrníků, kteří pod podmínkou anonymity byli ochotni popsat dění v Bílém domě a Kapitolu během demonstrací.

Zatímco jedna část Trumpových příznivců vítězoslavně sedala na křesla nenáviděných politiků, druhá se pokoušela domoci Trumpova zásahu odkazy na svou věrnost. Část republikánských kongresmanů prezidentovy poradce v Bílém domě ujišťovala, že jsou Trumpovými věrnými loajalisty a jsou ochotni volit proti výsledkům voleb, ale nyní se bojí o svůj život.

Zástupci tiskového týmu se cítili frustrovaní hradbou, kterou kolem sebe Trump vystavěl. Jen pár lidí, jako vedoucí štábu Bílého domu Mark Meadows a tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany mohli k prezidentovi. Do Bílého domu dorazila na naléhání Grahama i prezidentova dcera Ivanka Trump, aby svému otci domluvila a přesvědčila jej, ať vydá k celé situaci stanovisko.

Přesto jí a dalším lidem z Trumpova bezprostředního okolí trvalo dlouho, než ho přesvědčili, aby vydal tweet, v němž demonstranty pobízí k respektování policie. Trump sám se zdráhal napsat finální výzvu, aby protestující „byli pokojní“, tvrdí jeden poradce.

„Trvalo mu chvíli, než uznal závažnost situace,“ přiznal Graham. „Prezident viděl tyto lidi jako spojence na své cestě a sympatizanty s myšlenkou, že volby byly ukradeny.“

Trump podle svědků z Bílého domu sledoval se zájmem, jak jeho stoupenci za něj tak tvrdě bojují. V jeden moment ale vyjádřil obavy, že protesty odradí republikánské zákonodárce, aby hlasovali hlasovali proti výsledkům voleb.

Členové Kongresu i starostka Washingtonu Muriel Bowserová požadovali, aby prezident dal příkaz k zapojení Národní gardy. Trump tak neučinil. Pověření k vyslání gardy dal úřadujícímu ministrovi obrany Christopher Millerovi dal až viceprezident Mike Pence, který zůstal v Kapitolu, ukrytý v tajné místnosti. Trump ještě ve chvíli, kdy bylo sídlo Kongresu pod útokem, napsal na Twitteru, že Pencovi „chybí kuráž“.



Od středečního útoku Trump s Pencem nemluvil. Poprvé se setkali až toto úterý. Podle vysoce postaveného vládního činitele, na kterého se odvolává agentura AFP, absolvovala dvojice „dobrý rozhovor“.

Trump ve čtvrtek, den po zteči Kapitolu, odsoudil nepokoje. Uvedl, že jej pobouřilo násilí, které je provázelo.

Média však připomněla, že ještě po vyhlášení zákazu vycházení ve Washingtonu Trump psal, že „tohle jsou věci a události, ke kterým dojde, když o posvátné volební vítězství tak bez okolků a brutálně okradete velké vlastence, se kterými se tak dlouho špatně a nespravedlivě zachází.“

Prezidenta mediální pokrytí jeho smířlivého videa rozhněvalo. Podle jednoho poradce prezident vyjádřil lítost, že video vůbec natočil. Trump se obával, že v něm vypadá jako slaboch.

Demonstranti byli z Antify, tvrdí Trumpovi příznivci

Ačkoliv Kapitol způsobil v řadách republikánské strany doposud neviděné projevy nespokojenosti, Trump má mezi nimi stále své příznivce. Floridský kongresman Matt Gaetz a další tvrdí, že demonstranti byli ve skutečnosti členy krajně levicového protifašistického hnutí Antifa. Podle FBI ale nejsou žádné důkazy o infiltraci protestů členy Antify.

Podle serveru Axios spekulace o Antifě v Kapitole tvrdil i Trump v soukromém telefonním rozhovoru s McCarthym. Ten nicméně v telefonátu, při kterém podle Axiosu panovalo mezi oběma republikány značné napětí, Trumpovo obvinění odmítl.

„Není to Antifa, je to MAGA. Vím to. Já jsem tam byl,“ řekl údajně McCarthy. MAGA je zkratkou pro Trumpovo volební heslo Make America Great Again, tedy Učiňme Ameriku opět velikou.