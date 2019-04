NATO kvůli Rusku posílí aktivity v Černém moři i pomoc Ukrajině a Gruzii

„Zvyšujeme úsilí v oblasti Černého moře. A samozřejmě také spolupráci s našimi partnery Gruzií a Ukrajinou,“ uvedl po jednání šéf NATO Jens Stoltenberg.

Součástí balíčku opatření je užší námořní spolupráce s oběma partnerskými státy. Alianční lodě podle Stoltenberga posílí hlídkovou činnost v oblasti a budou se častěji pohybovat v přístavech těchto zemí. Už v těchto dnech se jedna z námořních skupin NATO v oblastí plaví. Zvýšit se má i situační povědomí v oblasti a sdílení zpravodajských informací.



Stoltenberg připomněl, že Ukrajina i Gruzie, které usilují o pozvánku ke členství v NATO, čelí ruské agresi. Šéfové diplomacií znovu odsoudili ruskou anexi Krymu a zopakovali výzvu k propuštění ukrajinských námořníků zajatých Ruskem při loňském incidentu v Azovském moři.



Český ministr zahraničí Tomáš Petříček potvrdil, že Česká republika se podílí na bezpečnostních programech s oběma zeměmi.

„Česká republika bude i nadále finančně podporovat projekty v rámci spolupráce NATO a Ukrajina týkající se boje s hybridními hrozbami. Zároveň přispíváme prostřednictvím ukrajinského svěřeneckého fondu na podporu zdravotní péče,“ konstatoval Petříček. V Gruzii pak Česko vede alianční projekt na podporu zabezpečené komunikace.

Ukrajina i Gruzie mají právo volby

Podporu obou zemí podle Stoltenberga nemůže Rusko považovat za „provokativní rozšiřování Aliance“ k jeho hranicím.



„Jsou to nezávislé suverénní národy, které mají svrchované právo zvolit si svou vlastní cestu. Myšlenka, že je to provokace proti Rusku, když Gruzie nebo Ukrajina usiluje o členství, je opravdu nebezpečná. Přijmutí takového názoru by znamenalo souhlasit s tím, že má Rusko právo rozhodovat o tom, co mohou jeho sousedé dělat,“ prohlásil Stoltenberg.



Na příkladu Norska jako zakládajícího státu NATO připomněl, že Aliance vždy s Ruskem, respektive Sovětským svazem sousedila.

Vztahy s Ruskem byly přitom jedním z hlavních témat dvoudenní schůzky. Ministři NATO znovu vyzvali Moskvu, aby se vrátila k plnému a ověřitelnému dodržování smlouvy INF o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Aliance znovu potvrdila, že v reakci na vývoj a rozmisťování nových ruských střel Novator 9M729 neplánuje na evropském území rozmístit nové jaderné zbraně. „NATO bude ale zároveň i nadále udržovat důvěryhodné a účinné odstrašení,“ upozornil Stoltenberg.

Šéf americké diplomacie označil kromě stále agresivnější ruské rozpínavosti za hrozby především terorismu, čínskou technologickou špionáž, kybernetické a hybridní útoky, ohrožení energetické bezpečnosti či nekontrolovatelné migrační vlny.



Spojenci musí reagovat na nové technologie

Spojenci na obou březích Atlantiku se podle něj musí na celé spektrum hrozeb připravit a to především ve světle rychlého rozvoje technologií. „Musíme přizpůsobit naši Alianci, aby dokázala čelit rozvíjejícím se hrozbám,“ uvedl Pompeo.

A podmínkou pro to jsou dostatečné zdroje. Ministři potvrdili své závazky ke zvyšování výdajů na obranu, když především evropští členové v čele s Německem čelí kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na společnou obranu nedávají dost. Většina států včetně Česka se zatím ke slíbeným dvěma procentům HDP na obranu nepřiblížila, i když na obranu dávají podstatně více.

Český ministr Tomáš Petříček ve Washingtonu potvrdil plán, že Česká republika postupně zvýší obranné výdaje do roku 2021 na 1,4 procenta HDP a v roce 2024 dosáhne požadované dvouprocentní hranice.

Ministři se shodli, že v pozitivním trendu je nutné pokračovat do budoucnosti jako s podmínkou pro silnou Alianci, která bude schopna efektivně odstrašit jakéhokoliv protivníka.

„Čelíme nepředvídatelné a náročné bezpečnostní situaci, včetně agresivnějšího Ruska a trvalé hrozby terorismu ve všech jeho formách a projevech. Mezinárodní pořádek založený na pravidlech je zpochybňován. Nestabilita za našimi hranicemi přispívá k nelegální migraci. Čelíme kybernetickým a hybridním hrozbám. Rychlé a hluboké technologické změny vyžadují nové přístupy,“ shodli se ministři v společném prohlášení.