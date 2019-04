Trump chválil spojence. Jsem šťastný, ale na obranu musíte dávat ještě víc

„Spolupracujeme na tom, aby někteří z našich spojenců platili spravedlivý podíl. Říká se tomu sdílení zátěže, a jak víte, když jsem přišel, nebylo to tak dobré. Teď to doháníme,“ řekl Trump po schůzce z šéfem NATO Jensem Stoltenbergem ve Washingtonu. „Výdaje letí vzhůru, lidé platí, takže jsem moc šťastný,“ dodal.

Severoatlantická aliance si v americké metropoli ve středu a ve čtvrtek připomíná 70 let od svého založení - podpisu takzvané Washingtonské smlouvy.

Prezident Trump od svého nástupu do Bílého domu žádá především po evropských členech NATO, aby vydávaly na obranu ročně nejméně 2 procenta HDP. Několikrát pohrozil, že by v opačné případě mohly Spojené státy své závazky vůči Evropě přehodnotit. Požadované úrovně, ke které se spojenci zavázali, však stále dosahuje jen hrstka zemí, aktuálně 7 z 29.

„Další se to snaží dohnat a oni to zvládnou. A někteří z nich nemají žádné problémy, protože neplatili a jsou velmi bohatí,“ konstatoval Trump. Kriticky tak poukázal na Německo, které podle něj neplatí na společnou obranu Aliance spravedlivou sumu. Berlín se před několika dny rozhodl, že navzdory dřívějším závazkům v příštích letech na obranu nebude vynakládat více než 1,25 % HDP.

„Díváme se však na úroveň dvou procent a myslím si, že v určitém okamžiku to bude muset být více, mělo by to být více,“ naznačil Trump. Loni na summitu NATO v Bruselu přitom spojence už jednou šokoval požadavkem, že by výdaje na obranu měli zdvojnásobit až na 4 procenta HDP.

Šéf NATO Jens Stoltenberg připomněl, že členské státy v posledních dvou letech přidaly přes 40 miliard dolarů a do konce letošního roku to bude 100 miliard. „Zvýšili jsme připravenost našich sil, zintenzívnili jsme společný boj proti terorismu a investujeme více,“ prohlásil. Trumpovi poděkoval za „jeho silné vedení“ a potvrzení závazku USA vůči NATO.

„Dosáhli jsme obrovského pokroku a NATO je díky tomu mnohem silnější,“ konstatoval Trump s tím, že rozdíl ve sdílení nákladů byl pro Spojené státy obrovský a nepřiměřený a Američané „chtějí jen spravedlnost“.

Aliance jako celek se podle jeho slov nemůže spoléhat pouze na jediný národ, který by měl ubránit všechny.