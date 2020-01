Rozhlas chce oživit „hovory z Lán“. Na Xavera Veselého se těším, řekl Zeman

„Generální ředitel Českého rozhlasu pan Zavoral (mi teď) navrhl další mediální výstupy s Xaverem Veselým, kterého mám rád a těším se na to, co by ne,“ cituje Médiář odpověď Miloše Zemana v pravidelném rozhovoru na stanici Frekvence 1 na otázku, zda bude dál svolný k rozhovorům jednou za čtvrt roku právě v Press klubu na Frekvenci 1. Potvrdil, že zůstane a dodal, že zůstane i s Bleskem. Rádio Frekvence 1 i deník Blesk patří do mediální skupiny Czech Media Invest kolem Daniela Křetínského.

Pokud se prezident s Českým rozhlasem domluví na spolupráci, vrátí se rozhovory s prezidentem na vlny Českého rozhlasu po několikaleté přestávce. Prezident přešel z Českého rozhlasu na Frekvenci 1 v roce 2015 poté, co rozhlas vzkázal na Hrad, že pořad Hovory z Lán už nebude vysílaný živě, ale jen ze záznamu. Prezident Miloš Zeman tehdy reagoval tím, že rozhovory začal poskytovat Frekvenci 1, kde je moderoval Luboš Xaver Veselý.

Český rozhlas tak tehdy reagoval na rozhodnutí Rady Českého rozhlasu k pořadu Hovory z Lán, ve kterém prezident použil několik vulgarismů.

Prezident minulý týden oznámil, že zrušil pravidelné vystupování v televizi Barrandov v pořadu Týden s prezidentem. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka pořad Týden s prezidentem již vyčerpal svůj potenciál a nemůže přinést nové impulsy.