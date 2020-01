Xaver draží anticenu Zlatý citron. Hodnota už překročila 60 tisíc korun

Porota moderátorovi udělila „Zvláštní cenu poroty – zlatý citron“ za údajně „podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu“.

Porotci mu také vytýkali, že se nevyhýbá politickým postojům a podle nich je prosazuje ve vysílání veřejnoprávního Českého Rozhlasu.

Cenu kromě něj dostala také moderátorka Michaela Jílková a Jaromír Soukup. Xaver Veselý byl ovšem jediný, kdo si anticenu osobně převzal a na pódiu i promluvil.

„Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač,“ řekl na úvod. Poděkoval také všem svým divákům a posluchačům.

Dík vzdal i porotě za to, že sleduje jeho pořady a hodnotí jeho moderování. Dodal, že to bohužel považuje za ztrátu času. Veřejnost by podle něj ocenila spíše konstruktivní kritiku práce moderátorů. „Místo toho se tady snažíte zostudit nás tvůrce, a to za vydatné podpory České televize,“ poznamenal. Na závěr upozornil, že jeho projekt internetové televize XTV vzniká pouze díky podpoře diváků.

A pro podporu svého pořadu chce Veselý využít i „Zlatý citron“. Ten se v neděli večer po udělování cen objevil na webovém portálu Aukro. Na snímku je vidět také plaketa ve žlutých deskách s logem cen Trilobit. Xaver Veselý zájemce upozorňuje, že se jedná pouze o nabarvené ovoce. „Citrón je skutečná potravina, zlatou barvou byla pouze natřena. Stále tedy podléhá zkáze,“ stojí na webu Aukra, kde dražba probíhá.

Aukce začala na tisíci korunách. Avšak už před půlnocí vystoupala cena na 20 tisíc korun. Od té doby se cena již ztrojnásobila. Zatím nejvyšší nabídku 66 432 korun učinil anonymizovaný uživatel ve středu odpoledne.

Moderátor již v minulosti úspěšně vydražil na internetu předmět spojený se svým pořadem. Za 25 tisíc korun prodal graf státních výdajů na důchody, který podepsal premiérem Andrejem Babišem. Peníze, které utržil, tehdy Xaver Veselý věnoval po dohodě s premiérem na dobročinné účely.

Projev Xavera Veselého při udělování anticeny „Zvláštní cena poroty – zlatý citron“: