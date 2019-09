Nejodpornější bulvár, nazval pořad Newsroom 24 Xaver Veselý. Video zveřejnil na síti

„Jeden rozhovor v rádiu a jaká je z toho najednou show... a ještě za peníze občanů ČR,“ napsal na YouTube Veselý, který od června zpovídá hosty v pořadu Xaver a host na regionálních stanicích Českého rozhlasu.

Na zveřejněném videu se redaktorka České televize ptá Veselého na jeho názor na kritiku serveru Hlídací pes, že premiér v pořadu zmínil i politické kauzy a zda se podařilo premiéra ukočírovat v rámci kodexu Českého rozhlasu.

„Váš pořad Newsroom považuji za nekorektní, je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mě konkrétně, byla taková stoka, nevyvážená, že vůbec nechápu, jak můžete šermovat s nějakým kodexem,“ reagoval Veselý.



Dodal, že rozhovor s premiérem, který mohli posluchači slyšet 10. září, kodex Českého rozhlasu naplňuje.

Moderátora se zastal i jeho zaměstnavatel. „V rozhovoru podle mě k žádnému porušení Kodexu nedošlo,“ uvedl pro server Hlídací pes mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

„Zveme si toho, kdo je zajímavý, herce, zpěváky, každého, kdo se pohybuje ve veřejném prostoru. Andreje Babiše je plný veřejný prostor a myslím si, že každého posluchače, který nás poslouchá, zajímá, co je ten člověk zač,“ poznamenal na videu Veselý k výběrů hostů. „ To co děláte, je holá katastrofa, já bych se styděl,“ zakončil moderátor své vyjádření pro Newsroom 24.

Luboš Xaver Veselý kariéru moderátora začal v roce 1996 za mikrofonem soukromého brněnského Rádia Brno. Následně v roce 2002 nastoupil do rádia Frekvence 1, kde uváděl dopolední show Křížový výslech, posléze polední show Xaver na Frekvenci 1 a v posledních letech prestižní politickou debatu Press klub. Na Frekvenci 1 působil bez přestávky téměř 17 let.

Stanovisko České televize zjišťujeme.