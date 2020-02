Dívám se, co na webu o mně píšou, přiznal se „starý narcis“ Miloš Zeman

Veselého rozhovor s prezidentem byl nepolitický, moderátor se jej tak hned v úvodu otázal na to, zda má něčeho v poslední době plné zuby.

„Sociálních sítí, Xavere. Ne kvůli lidem, kteří mají své názory a kteří argumentují,“ postěžoval si prezident. Podle něj jsou problémem sociálních sítí zakomplexovaní lidé, kteří neustále jen nadávají.

Vzápětí však přiznal, že má internet ve skutečnosti rád. „Dokonce si myslím, že je objektivnější než většina tištěných médií,“ řekl prezident s tím, že na internetu nejčastěji tráví čas půl hodinu večer. „Jím při tom výživný pudink, který mi předepsal můj lékař. Dívám se tam na to, co o mně druzí píšou,“ uvedl prezident s tím, že je „starý narcis“.

Rozhovor se tak točil zejména okolo osobního života prezidenta Miloše Zemana. Ten kromě jiného například přiznal, že Eva Olmerová je jeho oblíbená zpěvačka, a že v případě, že je v Lánech, tak poslouchá hudbu ke snídani, k obědu a k večeři.

„Protože jíst se musí, Xavere. A když se jí, může se k tomu poslouchat hezká hudba,“ řekl.

Jeho nejoblíbenější film je film režiséra Ingmara Bergmana Lesní jahody. Kromě toho má rád také také Amadea nebo Přelet nad kukaččím hnízdem, které režíroval Miloš Forman. „Za mladších let, když jsem byl mladý a naivní to byly třeba také Prázdniny v Římě. Nyní jsem už jen naivní,“ dodal prezident.

S Veselým prezident řešil především lifestylová témata. Zeman popsal, že si večer dává poslední skleničku vína s ochrankou. Bezpečnostním pracovníkům v době služby je nicméně požívání alkoholu zapovězené.

Vzpomínal také na své mládí a svoji matku, která byla učitelkou a dávala mu vařečkou na zadek. Mimo jiné také prozradil, že nemá moc rád krupicovou kaši či rýžový pudink.

Koronaviru se nebojí

Druhá polovina rozhovoru se stočila spíše k vážnějším věcem. Moderátor se zeptal prezidenta, zda má strach z onemocnění koronavirem.



„Kdybych se bál každé epidemie, která se objeví, tak bych se musel bát SARS, eboly. A při tom by bylo daleko logičtější, kdybych se bál chřipky. Protože ta ročně zabije asi dva tisíce lidí,“ uvedl Zeman v pořadu Českého rozhlasu.

Počet lidí nakažených novým typem koronaviru v Číně už přesáhl 24 300, obětí je skoro 500. Nejhůře postiženo je město Wu-chan, odkud se nákaza začala koncem loňského roku šířit a které bylo 23. ledna zcela uzavřeno. V Česku se podle ministerstva zdravotnictví do úterý testovala na koronavirus padesátka lidí. Výsledky všech testů byly negativní.

Vzápětí však prezident ocenil českou pomoc Číně. „Na druhé straně si vážím těch, kdo když epidemie v Číně vypukla, tak spontánně posílají pomoc. Dojala mě třeba Třebíč, což je partnerské město jednoho čínského města, kraj Vysočina, ale i některé firmy, které dobrovolně pomoc posílají. A ocenil jsem i pana ministra Petříčka, že navrhl vládě alespoň tu desetimilionovou pomoc,“ doplnil Zeman.

Veselý také stočil část rozhovoru na otázku smrti a pohřbu prezidenta. Zeman však přiznal, že nikdy moc nepřemýšlel, jak by měl vypadat jeho pohřeb. Zároveň se s Veselým dostal i k tématu výhrůžek smrtí vůči Zemanovi samotnému.

„Částečně to patří k mé profesi. Nejsem v tom sám, Trump by mohl vyprávět, kolik Američanů mu přeje smrt. Já si spíš myslím, že ti různí Šarapatkové, Polčákové nebo Hřebejkové tak jsou svým způsobem hodni soucitu. Nenávist, která z nich prýští, tak jim kazí nejen zažívání, ale i charakter,“ řekl Zeman.

Největší úspěch? ČSSD a 32 procent

Prezident také řekl, že v životě odpustil několika lidem, ale zdaleka ne všem. „Jsou lidé, kterým neodpustím, protože si myslím, že si odpuštění nezaslouží.“

Jako svůj největší úspěch pak vnímá dobu, kdy vedl sociální demokracii. „Nebude to to, že jsem byl předsedou Sněmovny nebo předsedou vlády nebo dvakrát prezidentem. I když všechna čest, výsledky to jsou. Za svůj největší úspěšný výsledek pokládám, že se nám společně s dalšími podařilo zdvihnout sociální demokracii ze sedmi na 32 procent voličské přízně během pěti let. Bohužel pak přišli další,“ povzdechl si prezident.

Stranu vedl v letech 1993 až 2001. V roce 1992 získala Československá sociální demokracie ve volbách do České národní rady 6,53 procenta. V následujících volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly již v samostatném Česku v roce 1996, měla ČSSD pod Zemanovým vedením 26,44 procenta a o dva roky později 32,31 procenta. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získala ČSSD sedm procent hlasů.

Zeman se vyjádřil i k demonstracím studentů, kteří vyzývají k aktivitám proti klimatickým změnám. Jejich účastníci jsou nedospělí a měli by spíš chodit do školy, myslí si prezident.

„Já si opravdu myslím, že Greta Thunbergová je hysterka. Myslím, že i naši školáci, kteří manifestují proti klimatické změně, tedy i proti pohybu zeměkoule, jsou poněkud nedospělí. Místo demonstrací by měli chodit do školy,“ uvedla hlava státu.

Zeman ve čtvrtek absolvuje v nemocnici vyšetření sluchu. Ve středu řekl, že jde o závěrečné zdravotní vyšetření.Loni v říjnu byl prezident hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, Hrad tehdy čtyřdenní pobyt označil za rekondiční. „Držte mi palce, protože špatné vyšetření by znamenalo, že budete mít hluchého prezidenta,“ zažertoval v závěru rozhovoru Zeman.