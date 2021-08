Karel Hvížďala, novinář a dramatik, slaví osmdesátiny

Knižním rozhovorům se věnuje od 80. let 20. století, zpočátku je vydával v exilu. Po Českých rozhovorech ve světě (1981) to byl Dálkový výslech s Václavem Havlem (1986), Soukromá vzpoura s Pavlem Landovským (1988) či kniha Myslet zeleň světa s filozofem Václavem Bělohradským (1989). Po pádu komunistického režimu přibyly rozhovory s Václavem Klausem, Karolem Sidonem či Karlem Schwarzenbergem.

V roce 2018 Hvížďala obdržel literární cenu Arnošta Lustiga za publikaci Vlčice: Rozhovory s Magdou Vášáryovou a Ivou Brožovou. V roce 2019 vyšla knížka Jiří Suchý a tingltangl, která obsahuje souborné vydání všech rozhovorů, které Hvížďala vedl s Jiřím Suchým s odstupem třiceti let.

Pražský rodák Karel Hvížďala vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického, v 60. letech absolvoval také kurs politologie v Moskvě.

Žurnalistice se věnuje celý profesní život, začínal jako redaktor týdeníku Mladý svět, kde se roku 1968 stal vedoucím vnitropolitické rubriky. Po nuceném odchodu z časopisu pracoval do roku 1977 jako redaktor v nakladatelství Albatros. Rok poté emigroval do Německa, kde žil do roku 1990. V Německu působil například jako komentátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Po návratu do vlasti pracoval ve vedení Mladé fronty Dnes a Týdne.

Hvížďala dostal za svoji knihu Rozhovory na přelomu tisíciletí Cenu Egona Ervína Kische za rok 2002, je také držitelem Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2007.