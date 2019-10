Všechno je svatá pravda. Šedesátku Semaforu slaví Suchý i na papíře

Notový zápis motivu první písničky, která zazněla 30. října 1959 na pražské adrese Ve Smečkách 26, zdobí úvod výpravné publikace, kterou připravil Jiří Suchý spolu s Lukášem Berným. Kniha se jmenuje Semafor: Šedesát let v jednom představení, a jak je z názvu jasné, Jiří Suchý se v ní ohlíží za veškerou tvorbou své scény, která koncem tohoto měsíce ono jubileum oslaví.

„Všechno, co vám tu budu vyprávět, je svatá pravda, a to, co pravda není, je jen nechtěné selhání paměti,“ dušuje se autor v úvodu.

Novinka, kterou vydává nakladatelství CPress, je totiž podrobným, chronologicky řazeným přehledem všech představení, která Semafor od roku 1959 až do dnešních dní vytvořil.

Každou z inscenací opatřil Suchý krátkým komentářem vysvětlujícím vznik, pozadí, obsazení, ale i přijetí daného kusu. Tedy až do roku 2009, kdy Semafor zakotvil na své současné adrese v Dejvicích. Příběhy nejnovějších inscenací legendárního divadla totiž přiblížil Suchého spolupracovník Lukáš Berný.

Knihu samotnou autoři koncipovali jako divadelní představení: do prologu se vešly předsemaforské štace v Redutě, Vltavě a Na zábradlí, šestici samotných dějství pak oddělují významné mezníky v dějinách Semaforu. Hned to první tak končí odchodem Jiřího Šlitra, například čtvrté mapuje porevoluční časy.

Výpravná a přehledná publikace nezastírá Suchého hravost – vedle bohatého obrazového materiálu totiž obsahuje několik speciálních kapes, ve kterých čtenář najde kopie dobových programů, plakátů, ale i útržky sešitů s náčrty text-appealů.

Do osobnější roviny míří další novinka chystaná k šedesátinám Semaforu. Nakladatelství Galén přichystalo souborné vydání rozhovorů, které Karel Hvížďala s Jiřím Suchým vedl. Pod názvem Jiří Suchý & tingltangl a s podtitulem 3 1/2 rozhovoru se ke čtenářům dostává přes pět set stran debat, kde se novinář Suchého vyptává třeba na okolnosti vzniku jména pro postavu Jonáše.

„Šlitr se zamyslel a pak pravil: ‚Tak ať se jmenuje Jonáš!‘ Ne, že by se mi to nějak moc líbilo, ale říkal jsem si, proč ne! Spíš abych mu udělat radost, jsem na to kývnul,“ vysvětluje Suchý vznik postavy, která se následně stala jeho alter egem.

Knihu symbolicky představí 1. listopadu na slavnostním představení Semafor má narozeniny.