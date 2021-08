Celosvětový reklamní trh po koronaviru ožívá, investice se zvyšují

Podle aktuálních statistik celosvětové výdaje na reklamu vzrostou během tohoto roku o 12,6 %, což je téměř dvojnásobně více (6,7 %), než se původně předpokládalo. Vyplývá to z podrobného průzkumu společnosti WARC ve 100 zemích po celém světě.

Takto vysoký nárůst by dokázal vykompenzovat veškeré ztráty reklamního trhu způsobené pandemií koronaviru během minulého roku. V průzkumu Asociace komunikačních agentur (AKA) z loňského podzimu předpokládali zadavatelé, že investice se budou držet na podobné úrovni jako loni. S ohledem na pozitivní podnikatelskou náladu v Česku lze očekávat, že i u nás bude tento odhad překonán.

Dlouhodobý vzestup online prostoru pokračuje

Růst investic do reklam byl během letošního prvního půlroku navýšen především díky online formátům, které zaznamenaly během prvních šesti měsíců roku nárůst výdajů o 27,7 %. Investice do online prostoru mají již od roku 2010 stoupající křivku, a jinak tomu podle dat společnosti WARC nebude ani v roce 2022. Do online reklamy společnost započítává e-commerce, SEM, online videa, bannerovou reklamu a reklamu na sociálních sítích.

Největší nárůst během druhého kvartálu letošního roku zaznamenalo odvětví e-commerce, a to o celých 59,5 % oproti minulému roku. Majitelé kamenných prodejen byli restrikcemi nuceni přesunout svůj byznys na internet a stejně tak se změnilo i nákupní chování zákazníků.

Růst oblíbenosti nákupů přes internet potvrzuje i ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica: „Nárůst v oblasti e-commerce potvrzují i reklamní a marketingové agentury, které se zaměřují na podporu e-shopů. Ty během plošné karantény neměly nouzi o zakázky, naopak rostly a zvyšovaly své obraty často dvojciferně.“

Podle Zprávy o reklamě z konce roku 2020, kterou každoročně vydává Asociace komunikačních agentur, bylo pro české firmy hlavní výzvou zaměřit se více na budování nových prodejních online kanálů, získávání dalších zákazníků a podporu značky. To se ostatně potvrdilo i u celosvětových firem.

„Pandemie neznamenala jen přesun z kamenných obchodů do online, ale také poučení ohledně hodnoty značky. Silné a strategicky podporované značky jsou odolnější. Lidé se více než kdy jindy rozhodovali, u koho nakoupí. A preferovali právě značky, které znají a mají o nich dobré mínění,“ potvrdil Hlavica.

Podle červnových dat byl zaznamenán růst i u mediálních kanálů. Poptávka roste především po televizní reklamě. Z velké části je tento fakt ovlivněn návratem sportovních událostí.

Pozitivně dopadla také OOH (out of home) reklama a inzerce v rádiích, která se díky stoupající tendenci blíží do fáze růstu. Nadějné výsledky má po delší době dokonce i inzerce v tištěných mediích, u které byl zaznamenán zpomalený dlouhodobý pokles a rostoucí tendence křivky.

Některé obory přehodnocují plány a strategie

Obor dopravy a cestovního ruchu byl před pandemií jedním z největších a nejrychleji rostoucích inzerentů. To se však během minulého roku změnilo. Očekává se, že se obor podaří obnovit nejdříve až po roce 2022. Podle aktuálních předpokladů výdaje na reklamu v oblasti cestovního ruchu v příštím roce poklesnou o 6,9 % oproti roku 2019. V rámci českého trhu potvrdila situaci i AKA už v únoru, kdy prohlásila, že sektory, jako jsou letecká doprava či turismus, budou v oblasti reklamy stát stranou. Důraz na propagaci tuzemských regionů jako prázdninových destinací celkový propad nevykompenzuje.

Mnohé firmy, které nabízejí cestovní služby, loni snížily reklamu kvůli kolapsu poptávky, což vedlo k celkovému přehodnocení marketingových strategií. To mimo jiné potvrzují i informace, které poskytla ubytovací služba Airbnb, která v loňském roce snížila celosvětově své výkonnostní kampaně o 541 milionů dolarů a změnila strategii tak, aby byla více zaměřena na značku a PR.

Asociace komunikačních agentur sdružuje nejvýznamnější subjekty komerční komunikace. Usiluje hlavně o příznivé prostředí pro podnikání členů a odborné vzdělávání a podporu aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Jejími členy jsou hlavně reklamní, mediální, digitální a nezávislé agentury.