Velká Británie bojuje s obezitou, zakáže reklamy na nezdravé potraviny

Jde o jeden z kroků, kterým chtějí britští zákonodárci bojovat s dětskou obezitou. Zákaz nicméně kvůli své přísnosti vzbuzuje kontroverze.



Od půl šesté ráno do devíti večer nebudou moci televizní stanice ve Spojeném království vysílat reklamy na šumivé nápoje, pizzu, cereálie, sušenky, slazené džusy, burgery nebo třeba na zmrzlinu. Propagace těchto výrobků navíc ztratí své místo v internetové reklamě. Pro digitální prostředí se zákaz vztahuje na 24 hodin denně, nejenom na denní dobu. Pravidla se netýkají webových stránek potravinářských společností a jejich sociálních sítí. Tento prostor jim pro reklamu zůstane.

Některé potraviny s vysokým obsahem tuku, solí nebo cukru mají výjimku. Jde konkrétně o med, olivový olej nebo avokádo. Zákon se navíc netýká společností, které mají méně než 250 zaměstnanců. Lokální výrobci by tak měli zůstat nedotčeni.

„Současné předpisy o reklamě nejdou dostatečně daleko v ochraně dětí před značným množstvím reklam na nezdravé jídlo v televizi, a stávající regulace navíc nezohledňuje rostoucí objem času, který děti tráví online,“ uvedla britská vláda v prohlášení.

„Musíme přijmout naléhavá opatření k vyrovnání nerovností v oblasti zdraví. Toto rozhodnutí pomůže vymazat miliardy kalorií a dá našim dětem spravedlivou šanci na zdravý životní styl,“ cituje tamní ministryni zdravotnictví Jo Churchillovou Financial Times.

Vysílatelé přijdou o miliony

Jenže výrobci a inzerenti se proti zákonu bouří. Zákaz podle nich způsobí odliv příjmů z reklamy, na nichž jsou provozovatelé vysílání a online vydavatelé do jisté míry závislí. Kritici navíc upozorňují na to, že pravidla budou mít i podle odhadů britské vlády jen minimální dopady na dětské přežírání: Průměrné britské dítě zkonzumuje denně v důsledku opatření zhruba o 1,6 kalorií méně, což je asi polovina lentilky, uvádí BBC.

„Znamená to, že mnoho společností zabývajících se jídlem a pitím nebude mít možnost inzerovat informace o inovacích nebo o přeformulování nových produktů, větší řetězce restaurací a hospod nebudou mít možnost zákazníky zpravit o svých nabídkách,“ zní kritika od představitelky britské Reklamní asociace Sue Eustace.

„Ztíží to možnosti reklamy pro mnoho produktů, které byly dříve pečlivě přetvořeny (...) například Cadbury (britská cukrářská společnost - pozn. red.) nebude moct inzerovat své mléko s obsahem cukru sníženým o 30 procent,“ uvádí Kate Halliwell, vedoucí vědecká pracovnice Federace pro potraviny a pití.

„Místo toho, aby se řešila problematika dětské obezity, toto drakonické opatření poškodí vydavatele zpravodajských médií, kteří na příjmy z reklamy spoléhají při financování žurnalistiky, jež informuje nás všechny,“ přidává se ke stížnostem Sayra Tekin z Asociace zpravodajských médií.

Britská vláda počítá s tím, že vysílatelé budou kvůli zákonu tratit 66,3 milionů liber (téměř dvě miliardy korun) ročně na příjmech z reklamy. Online platformy to bude stát 178 milionů liber ročně (5,3 miliard korun). Autoři zákonu nicméně předpokládají, že opatření vygeneruje během následujících sta let zdravotní přínosy v hodnotě 2,3 miliard liber (68 miliard korun).

Tělnatá evropská mládež

Odborníci s oblasti zdraví si předpis pochvalují. „Tato velmi vítaná zpráva ukazuje, že vláda to myslí se zdravím našeho národa vážně. Jedná se o zásadní politiku založenou na důkazech. Nová omezení zastaví příval reklam, které nás lákají k sladkým a tučným potravinám. Zároveň to vytvoří prostor pro propagaci zdravějších potravin,“ pochvaluje si Caroline Cerny z koalice organizací, které se zabývají obezitou.

Podle britské Národní zdravotní služby trpí až 60 procent dospělých Britů nadváhou či obezitou. Tloustnutí navíc nedělá vrásky jen Spojenému království. Podle dat Evropského parlamentu zveřejněných v roce 2016 stoupla míra obezity v EU od roku 1975 o 161 procent.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou nadváha a obezita považovány za pátou nejčastější příčinu smrti na světě. Evropská komise na jaře tohoto roku zveřejnila zprávu, v níž vznáší obavy nad tím, jak se v Evropě stravují děti.



„Během posledních třiceti až čtyřiceti let se vysoce nezdravé potraviny staly mnohonásobně dostupnějšími, což vedlo ke zvýšení čísel nadváhy a obezity,“ uvádí se ve zprávě. Podle webu Euractive má nadváhu nebo obezitu jedno ze tří dětí v EU ve věku od šesti do devíti let.