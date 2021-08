Přibylo 223 případů. Covidová čísla stagnují, v nemocnicích je padesát lidí

Číslo R mírně kleslo na hodnotu 1,11. Číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný kolem sebe nakazil lidí. Pokud by bylo číslo menší než jedna, znamenalo by to, že pandemie ustupuje.

Incidenční číslo, které udává počet nakažených lidí za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, je na čísle 12.

Nejhůře je na tom z okresů stále Praha. V těsném závěsu je Jihlava, České Budějovice a Olomouc.

Další posun v testování na covid-19 slibuje projekt Test do kapsy. Češi díky němu dostanou možnost otestovat se na přítomnost koronaviru kdekoli na světě. Vše má probíhat s odborníkem na telefonu. Výsledkem bude platný certifikát, který by mohlo uznávat i ministerstvo zdravotnictví.

Na jednání senátního výboru pro zdravotnictví z dokumentů evropské agendy vyplynulo, že je ve vývoji asi 60 typů vakcín na covid-19 a přes 200 léčivých přípravků.

Za nasazení v době pandemie covidu-19 dostanou daní pracovníci Vězeňské služby 20 tisíc korun, stejně jako policisté nebo hasiči.

„Vláda odměny projednala a dohodla, že paní ministryně financí Schillerová má za úkol peníze ve spolupráci s ministry najít nejen pro policisty a hasiče, ale i vojáky a vězeňskou službu,“ uvedl pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš.