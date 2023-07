Zákoník práce je v Senátu pod palbou. Kvůli přesčasům i jako svěrací kazajka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Senát rozhoduje i o tom, zda umožní do konce roku 2028 dobrovolnou práci přesčas ve zdravotnictví. Proti tomu je Česká lékařská komora.

„Nelze měnit zákon kvůli jedné skupině zaměstnanců,“ řekl senátor za klubu Starostů a nezávislých Ivo Trešl.

„To, co je úplně pro mě nepřijatelné, a proto nezvednu ruku pro ten zákon, je, že se dokonce navýší počet přesčasů pro záchranáře. To je úplně nemožné. Kdybyste si sedli do sanitky a viděli, jak sloužíme, kvůli čemu nás volají, došlo by vám, že se to úplně zvrhlo. Zrušili pohotovosti, takže si občané samozřejmě volají záchranku. Záchranáři jsou unavení, přidejte jim další přesčasy? Jak to dopadne?“ kritizovala návrh senátorka Věra Procházková zvolená za opoziční ANO.

„Tento zákon je další svěrací kazajkou,“ řekl Jaroslav Chalupský ze senátního klubu ODS a TOP 09 a navrhl zamítnutí normy, „Tímto návrhem děláme z brigádníka přítěž, ne přínos,“ tvrdil v Senátu.

Česko si kvůli sankcím Evropské unie nemůže nyní podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL dovolit rozvolnění podmínek pro práci na dohody.