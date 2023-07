Expert: Při práci z domova vám šéf bude muset platit za vodu, plyn a elektřinu

Podle Hůrky bude část novely platit až od 1. ledna 2024. Většina paragrafů však bude účinná už od letošního září. „Záleží na tom, kdy novelu schválí Senát a podepíše prezident. Pokud k tomu dojde v průběhu srpna, většina ustanovení může fungovat už od září. Výjimkou bude pouze dovolená u dohodářů.“

Ta podle něj představuje jednu z nejdůležitějších změn. „Dohody nikde jinde v Evropě, s výjimkou Slovenska, nemají. Proto musíme naši legislativu přiblížit standardům Evropské unie. Dneska ji poskytuje dohodářům jen málokterý zaměstnavatel.“

Dovolená pro dohodáře

„Od 1. ledna příštího roku by tedy měl zaměstnanec, který pracuje na dohodu, mít právo na dovolenou. Ale pouze v případě, že odpracuje u svého zaměstnavatele v jednom roce na jednu dohodu alespoň 80 hodin. Pak tedy vznikne na dovolenou nárok.“

V souvislosti s tím bude muset zaměstnavatel svým dohodářům připravit písemný rozvrh jejich pracovní doby. Seznámí je s ním nejpozději tři dny před začátkem směny. „Ale práce na dohodu je dnes nepředvídatelná, flexibilní, občas z domova, často si ji zaměstnanec sám určuje.“

„V reálu to bude vypadat tak, že kde je práce na dohodu pravidelná, bude to jednoduché, bude se dovolená vypisovat jako v pracovním poměru. Ale tam, kde to bude práce nahodilá, náhlá, to skutečně může vést k tomu, že dvě zúčastněné strany spolu nenajdou čas, kdy lze dovolenou adekvátně čerpat, a proto na konci toho vztahu se bude dovolená proplácet,“ konstatuje profesor Hůrka.

Zvýhodněné maminky

Další změnou bude, že pečující o dítě do devíti let nebo blízkou osobu či těhotné ženy budou mít nárok na kratší úvazek či na práci na dálku, případně jiné uspořádání pracovní doby.

„Pokud chce rodič pečovat o díte, měl by k tomu dostat prostor z hlediska rozsahu pracovního úvazku. Vzniká tak možnost pro ty, kteří pečují o děti, žádat o kratší úvazky, tedy možnost žádat o jinou úpravu pracovní doby. Třeba mohou chodit na směny později než kolegové. Nebo později či dříve odcházet kvůli školce, a to tak, aby mohli práci skloubit s péčí o dítě nebo jiné blízké osoby,“ vysvětluje Hůrka.

Zamítnutí požadavku bude muset zaměstnavatel zdůvodnit. Těhotným maminkám nebo rodičům dětí do jednoho roku také podle novely nebude moci zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

V neposlední řadě dojde ke změnám při práci z domova. Zaměstnanci na tzv. home office totiž dostanou náhradu ve výši prokazatelných nákladů. Bude možné ji vyřešit i paušální částkou, a to například za plyn, elektřinu a vodu.

Smlouva přes e-mail

Novinkou je také možnost elektronického uzavírání pracovní smlouvy. A nebude k tomu dokonce ani zapotřebí datová schránka. „Je to tak, bude možné uzavírat pracovní smlouvu nebo její změny, dodatky prostřednictvím emailu či prostřednictvím nějakého informačního systému,“ dodává Hůrka.

„Zaměstnanec se tedy přihlásí do informačního systému, nakliká své údaje, uvede, že souhlasí se zněním pracovní smlouvy, a tím se vše uzavře. A pokud obě strany prokážou vzájemnou vůli smlouvu takto uzavřít, tato smlouva bude platná,“ objasňuje Hůrka.

Poslanci také v novele změnili přesčasovou práci ve zdravotnictví. Obávali se, že by regulace práce na dohody snížila dostupnost pracovníků ve zdravotnictví, a tím by se snížila kvalita služeb.

Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) proto zavede ve zdravotnictví možnost další přesčasové práce, a to do konce roku 2028. Ve zdravotnických zařízeních má jít v průměru až o osm hodin týdně a u záchranné služby v průměru nejvýš o dvanáct. Pracovníci budou dostávat za takovou práci čtvrtinový příplatek.

Zvýhodní novela více zaměstnance, nebo zaměstnavatele? Jak nový zákon usnadní skloubení osobního a pracovního života. A jak se tyto inovace osvědčují na pracovních trzích, kde už nějakou dobu fungují? I na to odpovídal profesor Petr Hůrka, lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR.