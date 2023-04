Lidé pracující na dohodu mají mít nárok na dovolenou, změny i u home office

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky budou na dovolenou nárok mít lidé pracující na dohodu pro jednoho zaměstnavatele po dobu 28 dnů po sobě, případně budou mít nárok na finanční náhradu místo dovolené.

Lidé, kteří pracují na „home office“, tedy z domova, by od zaměstnavatele mohli dostávat náhradu nákladů. „Definujeme základní parametry práce z domova, aby byly zajištěny i otázky případné úhrady nákladů, které zaměstnanec má,“ uvedl Jurečka.

Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. „Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu. Půjde o daňově uznatelnou částku,“ uvedl ministr.

„Je tam i třetí varianta. Může být práce z domova bez úhrady. Jsou tu všechny tři varianty,“ řekl Jurečka. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně .

Rodiče s dětmi do devíti let by pak měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku. Záměrem totiž je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen.

Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, zaměstnavatel je nově povinen případné nevyhovění takové žádosti písemně odůvodnit.

„Našli jsme dohodu se zaměstnavateli i odbory,“ řekl po jednání vlády ministr Marian Jurečka.